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Пиковый сезон отдыха россиян во Вьетнаме: октябрь — февраль

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Туризм

В 2024 году число российских туристов, посетивших Вьетнам, выросло на 85%, достигнув 232 тысяч. Такой рост стал возможен благодаря запуску прямых рейсов в некурортные города и доступным стыковочным перелётам через Китай.

Ha Long Bay, Vietnam
Фото: Wikimedia Commons by Rafa Prada rafaprada is licensed under Public domain
Ha Long Bay, Vietnam

Большинство россиян (85%) предпочли добираться до вьетнамских курортов именно через стыковочные рейсы. Наиболее популярными сезонами для отдыха оказались месяцы с октября по февраль, тогда как с мая по июль поток туристов значительно снижался.

Всего в 2024 году Вьетнам принял 17 миллионов иностранных гостей, что на 40% больше по сравнению с 2023 годом. Эти данные отражают динамичное развитие туризма в стране, которая остаётся одной из наиболее привлекательных азиатских направлений для путешественников.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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