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Для въезда в Мавританию туристам придется подавать электронное заявление на визу

Туризм

Теперь для въезда в Мавританию туристам, в том числе россиянам, необходимо заранее оформить электронную заявку через сайт Министерства внутренних дел и децентрализации этой страны.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

Визу на срок 30 дней, как и раньше, можно получить и оплатить по прибытии в аэропорту, стоимость ее составляет 60 долларов США или 55 евро.

Мавритания является государством, расположенным в Западной Африке, и граничит с такими странами, как Марокко, Алжир, Мали и Сенегал, а также имеет выход к Атлантическому океану. Значительная часть ее территории занимает пустыня Сахара.

Ключевыми туристическими объектами являются национальный парк животных Банк-д'Арген, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, старинный берберский город-призрак Уадан, а также исторический арабский город Шингетти и 400-метровый монолит Бен-Амера, находящийся в пустыне.

Прямых рейсов из Москвы в Мавританию нет. Наиболее удобный способ добраться до столицы страны, Нуакшота, — это воспользоваться стыковочными рейсами Turkish Airlines через Стамбул или Royal Air Maroc с пересадкой в Касабланке. Цены на авиабилеты в обе стороны на февраль начинаются от 95 тысяч рублей.

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило, под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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