Борьба с контрабандой или унижение? Таможенники требует от туристов примерки белья

Веб-издание Vostok. Today сообщает о проблемах на пункте пропуска "Пограничный". Туристы, возвращающиеся из китайского Суйфэньхэ, сталкиваются с жёсткими проверками. Сотрудники таможни требуют предъявить к осмотру все вещи, включая нижнее бельё, а на таможенном складе уже накопились тонны изъятых покупок.

Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда

Ситуация усугубляется в преддверии новогодних праздников: туристы стоят в заторах по 10 часов, подвергаются длительным досмотрам и даже обязаны примерять вещи для подтверждения их использования. Прокуратура и таможня объясняют жёсткие меры борьбой с контрабандистами и предлагают ужесточить законодательство.

В то же время пресс-служба таможни обвиняет туристов в нарушении правил ввоза товаров, однако правила не распространяются на личные вещи. Многие путешественники выражают недовольство, объединяются в группы в мессенджерах, чтобы делиться информацией и поддерживать друг друга.

На сайте Дальневосточного таможенного управления отсутствует информация о сложившейся ситуации.

По словам туристов, их права игнорируют, а таможенники вызывают полицию в ответ на жалобы. Тем временем сотрудники из других регионов, включая Бурятию, усилили контроль. Руководители туристических групп попали под подозрение, а изъятые товары продолжают складироваться в больших объёмах.

Борьба с контрабандой — важная задача, но эксперты подчёркивают, что массовые проверки превращают обычных путешественников в подозреваемых, что вызывает волну возмущения. Сейчас начата проверка действий таможенников, и возможно возбуждение уголовного дела.

Уточнения

Суйфэньхэ́ Суйфыньхэ, Пограничная (кит. упр. 绥芬河市, пиньинь Suifēnhé shì, палл. Суйфэньхэ ши) — городской уезд городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян (КНР). Власти уезда размещаются в посёлке Суйфэньхэ.

