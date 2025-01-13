Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из депрессии в долги — гадалка развела доверчивую девушку на 9 миллионов
Рецепт полезного ужина из киноа с овощами и креветками
Секретная формула для выносливости: добавки которые ускоряют восстановление
Чудо сад: сотрудник ФСБ задержан за выращивание конопли у друга
Почему интеллект чаще передаётся от матери? Учёные нашли ответ
Отзыв кормов для животных: сальмонелла угрожает питомцам
Эти сорта моркови удивят вас своей сочностью и вкусом
Вещи в багажнике, которые стоит оставить дома
От безобидного чиха до серьёзных проблем: что знать владельцам кошек

Борьба с контрабандой или унижение? Таможенники требует от туристов примерки белья

Туризм

Веб-издание Vostok. Today сообщает о проблемах на пункте пропуска "Пограничный". Туристы, возвращающиеся из китайского Суйфэньхэ, сталкиваются с жёсткими проверками. Сотрудники таможни требуют предъявить к осмотру все вещи, включая нижнее бельё, а на таможенном складе уже накопились тонны изъятых покупок.

Одежда
Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда

Ситуация усугубляется в преддверии новогодних праздников: туристы стоят в заторах по 10 часов, подвергаются длительным досмотрам и даже обязаны примерять вещи для подтверждения их использования. Прокуратура и таможня объясняют жёсткие меры борьбой с контрабандистами и предлагают ужесточить законодательство.

В то же время пресс-служба таможни обвиняет туристов в нарушении правил ввоза товаров, однако правила не распространяются на личные вещи. Многие путешественники выражают недовольство, объединяются в группы в мессенджерах, чтобы делиться информацией и поддерживать друг друга.

На сайте Дальневосточного таможенного управления отсутствует информация о сложившейся ситуации.

По словам туристов, их права игнорируют, а таможенники вызывают полицию в ответ на жалобы. Тем временем сотрудники из других регионов, включая Бурятию, усилили контроль. Руководители туристических групп попали под подозрение, а изъятые товары продолжают складироваться в больших объёмах.

Борьба с контрабандой — важная задача, но эксперты подчёркивают, что массовые проверки превращают обычных путешественников в подозреваемых, что вызывает волну возмущения. Сейчас начата проверка действий таможенников, и возможно возбуждение уголовного дела.

Уточнения

Суйфэньхэ́ Суйфыньхэ, Пограничная (кит. упр. 绥芬河市, пиньинь Suifēnhé shì, палл. Суйфэньхэ ши) — городской уезд городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян (КНР). Власти уезда размещаются в посёлке Суйфэньхэ.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Недвижимость
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое Аудио 
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Шоу-бизнес
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года Аудио 
Ошибка которую нельзя допускать в бане: о соли и каменке
Здоровье
Ошибка которую нельзя допускать в бане: о соли и каменке Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Шаги к счастью: как физическая активность снижает риск депрессии Игорь Буккер В Днепропетровской области растёт паника в связи с приближением ВС РФ к её границам Любовь Степушова Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Последние материалы
Рецепт полезного ужина из киноа с овощами и креветками
Секретная формула для выносливости: добавки которые ускоряют восстановление
Чудо сад: сотрудник ФСБ задержан за выращивание конопли у друга
Почему интеллект чаще передаётся от матери? Учёные нашли ответ
Отзыв кормов для животных: сальмонелла угрожает питомцам
Эти сорта моркови удивят вас своей сочностью и вкусом
Борьба с контрабандой или унижение? Таможенники требует от туристов примерки белья
Вещи в багажнике, которые стоит оставить дома
От безобидного чиха до серьёзных проблем: что знать владельцам кошек
Россиянам назвали лучшие места для отдыха на юге Москвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.