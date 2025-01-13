Хабиб Нурмагомедов рассказал о конфликте с бортпроводницей

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал в соцсетях об инциденте, произошедшем на борту самолёта американской авиакомпании Frontier Airlines.

Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Хабиб Нурмагомедов на встрече с В. Путиным. 12.9.2019 г.

Во время подготовки к вылету бортпроводница обратилась к Нурмагомедову с вопросом, готов ли он помочь пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. По его словам, он не сразу понял, о чём речь, и его попросили пересесть на другое место. Когда он отказался, сотрудница потребовала, чтобы он покинул самолёт.

Нурмагомедов подчёркивает, что в процессе общения бортпроводница вела себя грубо и настаивала на его удалении с рейса. После этого он решил выйти из самолёта, чтобы избежать конфликта. Борец также опроверг заявления о том, что он плохо владеет английским языком, и заявил, что происходящее было спланированной провокацией.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Нурмагомедов постарался сохранять спокойствие и не поддаваться на давление. Через полтора часа ему удалось улететь другим рейсом. В свою очередь, авиакомпания Frontier Airlines сообщила, что инцидент находится на стадии служебного расследования.

Уточнения

Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC.



Frontier Airlines — магистральная авиакомпания США со штаб-квартирой в Денвере (штат Колорадо), осуществляющая регулярные пассажирские авиаперевозки по 83 пунктам назначения в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Коста-Рике.

