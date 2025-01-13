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Турсезон-2025 на очень Чёрном море переместится в Крым, Сочи и Турцию

Соцопрос туристов: россияне летом выберут Крым, Сочи и Геленджик
4:14
Туризм

Планирующие летний отдых у моря в 2025 году россияне, судя по соцопросу, выберут Крым, Геленджик, Сочи и зарубежные курорты вместо пострадавших от недавнего большого разлива мазута окрестностей и самой Анапы.

На пляже
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На пляже

Таковы данные опроса о пляжном турсезоне-2025, проведённого редакцией Pravda. Ru в чатах туристов, турагентств, а также популярных информационных Telegram-каналах. В опросе приняло участие более 52 000 человек.

Крым стал безусловным фаворитом — более трети респондентов (34%) заявили, что планируют провести там свой отпуск.

Несмотря на отсутствие авиаперелётов (дорога на автомобиле или поезде из Москвы занимает 1-2 суток) и периодические атаки БПЛА, туристов привлекают уникальная природа, умеренные цены и новая инфраструктура региона.

Особенно популярными остаются Южный берег Крыма (в безопасной зоне) и "Крымские Мальдивы" на западе полуострова. Туристы вспоминают заявления учёных и властей, что Крыму "повезло" с мазутом, и загрязнения там этим летом если и будут, то локальными.

На втором месте — неоспоримые лидера турпотока: Геленджик и Сочи, собравшие 16% голосов. Эти курорты давно завоевали статус удобных и современных направлений благодаря развитой инфраструктуре, прямым авиарейсам и множеству развлечений на любой вкус.

Туристы не боятся случаев, когда приходится вступать в работу местной ПВО, и цен, зато любят их за сочетание красоты природы, отличной инфраструктуры и высокого уровня комфорта.

Несмотря на ЧП с танкерами и мазутом, 13% респондентов остаются верны Анапе. Среди их мотивов — желание поддержать местных жителей и привычка проводить отпуск в уже полюбившемся месте.

На четвёртой позиции — зарубежные курорты (11%), такие как Турция, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам.

Туристы, выбирающие "заморские" направления, готовы заплатить за привычный уровень сервиса и живописные пляжи, хотя высокие цены и необходимость загранпаспорта остаются сдерживающими факторами.

Рассматривают туристы и участника "гонки лидеров по турпотоку-2024" — Дагестан с его живописным Каспийским побережьем, привлёкший 5% опрошенных. Туристы отмечают его уникальную природу, гостеприимство местных жителей и доступные цены.

Абхазия же, воспринимаемая многими как дешёвая альтернатива Анапе, набрала в опросе всего 2% голосов.

Отключения электричества в Абхазии и нежелание допуска российского бизнеса отпугивают часть отдыхающих, хотя природа и невысокие цены остаются привлекательными.

Грузия, несмотря на близость и схожий климат, оказалась на последнем месте (1%). Туристов отталкивают возможные политические риски и необходимость загранпаспорта.

  • 26% опрошенных заявили, что они проводят отпуска не на море (на даче, реках, озёрах, сопках, в лесах и городах РФ),
  • у 22% нет времени (или денег) на отдых летом-2025.
  • Дополнительно 9% выбрали собственные, уникальные варианты отпуска летом-2025.

Крушение мазутных танкеров в Керченском проливе нарушило привычный турпоток на юге России. Вылившиеся в море тысячи тонн мазута загрязнили пляжи Краснодарского края, угрожая летнему сезону в Анапе и на других курортах.

По данным Mash, туроператоры фиксируют до 35% отказов от бронирований Анапы, зато в Крыму рост бронирований превышает 100%, а в Абхазии — растёт кратно.

Экологи добавляют, что точные выводы о выбросах мазута на пляжи можно будет сделать поле подъёма танкеров со дна или в конце марта и апреле, когда море прогреется.

Уточнения

Разлив мазута в Керченском проливе экологическая катастрофа, произошедшая 15 декабря 2024 года из-за разлома корпусов двух российских танкеров класса Волгонефть в Керченском проливе в результате шторма. Произошла первая в мире авария с топочным мазутом марки М100, который по плотности почти как вода и тяжелее, и, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды, возможен только недопуск его на берег и сбор с береговой линии.

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы с Эгейским и Средиземным морями. Керченским проливом соединяется с Азовским морем. С севера в море глубоко врезается Крымский полуостров. По поверхности Чёрного моря проходит водная граница между Европой и Азией.
 

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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