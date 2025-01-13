Попытка незаконной фотосессии на космодроме Байконур закончилась задержанием иностранных туристов

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иностранные туристы пытались нелегально сфотографировать ракету-носитель "Энергия" на космодроме Байконур и были задержаны.

Фото: flickr.com by NATO Training Mission-Afghanistan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Наручники

Двое граждан Франции и Германии доставлены в отдел полиции, где пояснили, что интересуются космосом.

Сейчас они находятся в камере предварительного заключения и ожидают суда, передают "Новости туризма".

Подобные инциденты на Байконуре происходят регулярно: в июле 2024 года задержали двух туристов из Нидерландов и одного из Бельгии, которые незаконно проникли на территорию космодрома.

В 2023 году арестовали двух испанских туристов за незаконную экскурсию на Байконур.

А в начале лета этого года погиб французский путешественник при попытке попасть на космодром.

Стоит отметить, что официальные экскурсии на Байконур доступны для иностранцев по разумной цене.

Однако некоторые гости из-за рубежа продолжают пытаться проникнуть на космодром без разрешения.

Уточнения

Байкону́р (от каз. Байқоңыр / Bajqoŋyr — «богатая долина») — космодром в Казахстане, крупнейший действующий космодром в мире. Основан на территории Казахской ССР 12 февраля 1955 года и введён в эксплуатацию 15 мая 1957 года.



