Тур на Мальдивы для семьи из 16 человек за 59 млн рублей стал самым дорогим по версии АТОР

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о самом дорогом проданном туре за рубеж в 2024 году.

Фото: Wikipedia by Gzzz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мальдивы

Им стал отдых на Мальдивах для семьи из 16 человек, который обошелся в 59 миллионов рублей.

Туристы выбрали пятизвездочный отель и забронировали проживание на 21 ночь. Авиабилеты они покупали отдельно.

На втором месте оказался комбинированный тур на Мальдивы и в ОАЭ осенью. Семья из четырех человек приобрела пакетный тур на 44 дня с перелетом за 35 миллионов рублей. Третье место занял тур для семьи из шести человек на Мальдивские острова в октябре. Туристы отдыхали там 16 ночей, а стоимость поездки составила 31 миллион рублей, сообщили в АТОР.

Уточнения

Тур (турне) — организованная поездка с посещением различных мест и возвращением в исходный пункт.

