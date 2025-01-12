Москва готовится к празднованию китайского Нового года

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Москве 28 января стартует фестиваль "Китайский Новый год".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Атрибуты китайского Нового года_Год тигра_2022 год

В этом году центром торжеств станет Манежная площадь, информирует "Интерфакс" со ссылкой на комитет по туризму столицы.

"Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" организуется в рамках Годов культуры России и Китая 2024/2025. Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы и выставки, попробовать блюда китайской кухни и приобрести сувениры. В этом году главной точкой притяжения станет Манежная площадь", — говорится в сообщении.

В прошлом году масштабное празднование китайского Нового года в Москве стало одним из первых совместных мероприятий, посвященных 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. А в Китае в 2024 году впервые с размахом отметили русскую Масленицу.

Уточнения

Фестива́ль (фр. festival лат. festivus — «праздничный») — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.

