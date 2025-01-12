Москва готовится к празднованию китайского Нового года

В Москве 28 января стартует фестиваль "Китайский Новый год".
В этом году центром торжеств станет Манежная площадь, информирует "Интерфакс" со ссылкой на комитет по туризму столицы.
"Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" организуется в рамках Годов культуры России и Китая 2024/2025. Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы и выставки, попробовать блюда китайской кухни и приобрести сувениры. В этом году главной точкой притяжения станет Манежная площадь", — говорится в сообщении.
В прошлом году масштабное празднование китайского Нового года в Москве стало одним из первых совместных мероприятий, посвященных 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. А в Китае в 2024 году впервые с размахом отметили русскую Масленицу.
Фестива́ль (фр. festival лат. festivus — «праздничный») — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.