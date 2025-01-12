Куда можно улететь в январе и отдохнуть за 80 тыс. руб. с перелётом на двоих на 7 ночей

Объединенные Арабские Эмираты занимают одну из лидирующих позиций в списке стран с доступными ценами на отдых во второй половине января.
Туристы могут насладиться приятным времяпрепровождением за 80 тысяч рублей на двоих, выбрав отель в Фуджейре и остановившись на варианте проживания с завтраками.
Если же выбрать отель категории 4 звезды с системой "всё включено", то стоимость отдыха вырастет до 136 тысяч рублей на двоих.
V Hotel Fujairah (бывший Landmark Hotel Fujairah) 4*/BB предлагает отдых от 80,7 тысяч рублей на двоих на 7 ночей. Вылет запланирован на 20 января. Оператор — Sunmar.
Ramada By Wyndham Beach Hotel Ajman 4*/BB в Аджмане доступен по цене от 92,3 тысяч рублей для двоих на 7 ночей. Заезд назначен на 17 января. Оператор — FUN&SUN.
Al Hamra Village 4*/BB в Рас-эль-Хайме можно забронировать от 101,5 тысячи рублей на двоих также на 7 ночей и с вылетом 17 января. Организатор — FUN&SUN.
Наконец, Ramada By Wyndham Beach Hotel Ajman 4*/AI предлагается по цене от 135,6 тысяч рублей на двоих на неделю. Выезд запланирован на 17 января, оператор — FUN&SUN.
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.