Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние яйца под микроскопом: чем они отличаются
Опасности для легковушек на трассе рядом с грузовиками
Какой десерт считают лучшим для здоровья
Почему закапывать чайную заварку на даче — гениальный трюк для садоводов?
Какие собаки не имеют неприятного запаха: список пород
Как сжечь жир на прогулке: виды ходьбы для похудения
Самарские учёные презентовали метод создания биоразлагаемых упаковок для продуктов питания
Как стрижка или окрашивание волос помогают начать новую жизнь?
Елена Воробей показала вечно молодую Регину Дубовицкую и золотой состав Аншлага

Куда можно улететь в январе и отдохнуть за 80 тыс. руб. с перелётом на двоих на 7 ночей

1:35
Туризм

Объединенные Арабские Эмираты занимают одну из лидирующих позиций в списке стран с доступными ценами на отдых во второй половине января.

ОАЭ
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ОАЭ

Туристы могут насладиться приятным времяпрепровождением за 80 тысяч рублей на двоих, выбрав отель в Фуджейре и остановившись на варианте проживания с завтраками.

Если же выбрать отель категории 4 звезды с системой "всё включено", то стоимость отдыха вырастет до 136 тысяч рублей на двоих.

V Hotel Fujairah (бывший Landmark Hotel Fujairah) 4*/BB предлагает отдых от 80,7 тысяч рублей на двоих на 7 ночей. Вылет запланирован на 20 января. Оператор — Sunmar.

Ramada By Wyndham Beach Hotel Ajman 4*/BB в Аджмане доступен по цене от 92,3 тысяч рублей для двоих на 7 ночей. Заезд назначен на 17 января. Оператор — FUN&SUN.

Al Hamra Village 4*/BB в Рас-эль-Хайме можно забронировать от 101,5 тысячи рублей на двоих также на 7 ночей и с вылетом 17 января. Организатор — FUN&SUN.

Наконец, Ramada By Wyndham Beach Hotel Ajman 4*/AI предлагается по цене от 135,6 тысяч рублей на двоих на неделю. Выезд запланирован на 17 января, оператор — FUN&SUN.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера
Недвижимость
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера Аудио 
Как избавиться от накипи в чайнике за пару минут
Недвижимость
Как избавиться от накипи в чайнике за пару минут Аудио 
Лицо круглое или прямоугольное? Узнайте, какая стрижка вам подойдет
Красота и стиль
Лицо круглое или прямоугольное? Узнайте, какая стрижка вам подойдет Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Последние материалы
Почему закапывать чайную заварку на даче — гениальный трюк для садоводов?
Какие собаки не имеют неприятного запаха: список пород
Как сжечь жир на прогулке: виды ходьбы для похудения
Самарские учёные презентовали метод создания биоразлагаемых упаковок для продуктов питания
Как стрижка или окрашивание волос помогают начать новую жизнь?
Елена Воробей показала вечно молодую Регину Дубовицкую и золотой состав Аншлага
Щавелевый суп без щавеля: как сохранить вкус лета зимой
Как использовать апельсиновую корку для защиты растений от вредителей?
Нужно ли ждать, пока пешеход покинет переход? Разбираемся в правилах
Ленивая пицца: как приготовить вкусное блюдо за 10 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.