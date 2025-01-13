Китайские пляжи: три моря, сотни курортов
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Китай омывается тремя морями: Жёлтым, Восточно-Китайским и Южно-Китайским. Курортные зоны и пляжи находятся на побережьях каждого из них, предлагая разнообразные возможности для отдыха.
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Китая
Жёлтое море
Жёлтое море неглубокое и компактное, его воды прогреваются с мая по сентябрь. Популярные курорты на побережье:
- Байдахэ — известен своими пляжами и отелями. Внимание: весной возможны шторма.
- Вэйхай — сочетает пляжный отдых с живописными видами, прозрачной водой, соснами и горами.
- Циндао — предлагает почти 1000 км пляжей на любой вкус, отлично подходит для разнообразного отдыха.
- Далянь — крупный портовый город и курорт. Известен своими пляжами, медицинскими центрами и развитой инфраструктурой.
Восточно-Китайское море
Побережье Восточно-Китайского моря также богато на туристические зоны:
- Шанхай и Ниндао — популярные места для пляжного и экскурсионного туризма.
- Архипелаг Чжоушань — развивающийся центр пляжного отдыха с множеством островов.
- Вужижу — остров с чистейшими пляжами, идеально подходящий для отдыха осенью и зимой.
- Путошань — остров с горой Путо, любимый туристами из Шанхая.
Южно-Китайское море
Южно-Китайское море славится мягким климатом и круглогодичным пляжным сезоном:
- Хайнань — главный курорт региона с белоснежными пляжами, тёплым морем и разнообразными видами отдыха.
- Санья — принимает регулярные и чартерные рейсы со всего мира, включая Россию.
Предлагает не только пляжный туризм, но и экскурсии, термальные источники, медицинские центры и рыбные рынки.
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