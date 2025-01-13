Китайские пляжи: три моря, сотни курортов

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китай омывается тремя морями: Жёлтым, Восточно-Китайским и Южно-Китайским. Курортные зоны и пляжи находятся на побережьях каждого из них, предлагая разнообразные возможности для отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Китая

Жёлтое море

Жёлтое море неглубокое и компактное, его воды прогреваются с мая по сентябрь. Популярные курорты на побережье:

Байдахэ — известен своими пляжами и отелями. Внимание: весной возможны шторма.

Вэйхай — сочетает пляжный отдых с живописными видами, прозрачной водой, соснами и горами.

Циндао — предлагает почти 1000 км пляжей на любой вкус, отлично подходит для разнообразного отдыха.

Далянь — крупный портовый город и курорт. Известен своими пляжами, медицинскими центрами и развитой инфраструктурой.

Восточно-Китайское море

Побережье Восточно-Китайского моря также богато на туристические зоны:

Шанхай и Ниндао — популярные места для пляжного и экскурсионного туризма.

Архипелаг Чжоушань — развивающийся центр пляжного отдыха с множеством островов.

Вужижу — остров с чистейшими пляжами, идеально подходящий для отдыха осенью и зимой.

Путошань — остров с горой Путо, любимый туристами из Шанхая.

Южно-Китайское море

Южно-Китайское море славится мягким климатом и круглогодичным пляжным сезоном:

Хайнань — главный курорт региона с белоснежными пляжами, тёплым морем и разнообразными видами отдыха.

Санья — принимает регулярные и чартерные рейсы со всего мира, включая Россию.

Предлагает не только пляжный туризм, но и экскурсии, термальные источники, медицинские центры и рыбные рынки.