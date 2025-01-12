Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без снега не страшно: как сохранить растения в зимний период
Зачем нужны красно-синие мигалки на столбах вдоль трасс
Фирменный салат с курицей и апельсином: удивите гостей новым вкусом
Почему российские продукты становятся трендом в Китае
Не только шоколад и конфеты: эти проодукты — главные враги зубов
Как сделать котлеты нежными? Узнайте секрет правильного фарша
Как избавиться от конденсата на окнах: 6 простых методов
Антивозрастной уход за кожей: как меняются потребности и что должно быть в вашем креме
Илон Маск заявил об исчерпании данных для обучения ИИ

Составлен антирейтинг авиакомпаний по версии AirHelp

1:13
Туризм

Юридическая компания AirHelp, которая специализируется на защите прав пассажиров, составила рейтинг худших авиакомпаний 2024 года.

Девушка ждет рейс в международном аэропорту Шереметьево
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка ждет рейс в международном аэропорту Шереметьево

Среди них оказались и те, кто осуществляет перелеты в Россию. Есть в списке и перевозчики, которые полюбились российским пассажирам.

При оценке учитывались такие критерии, как пунктуальность, качество обслуживания и эффективность работы с претензиями о компенсациях.

В антирейтинг вошли следующие авиакомпании: SKY express (Греция), Air Mauritius (Маврикий), TAROM (Румыния), IndiGo (Индия), Pegasus Airlines (Турция), EL AL (Израиль), Bulgaria Air (Болгария), NOUVELAIR (Тунис), BUZZ (Польша) и TUNISAIR (Тунис).

Три авиакомпании, выполняющие рейсы в Россию, попали в десятку лучших перевозчиков мира. Рейтинг был составлен по тем же критериям. Места в нем распределились следующим образом: первое место — Brussels Airlines (Бельгия), второе место — Qatar Airways (Катар), восьмое место — Air Arabia (ОАЭ) и десятое место — Air Serbia (Сербия).

Уточнения

Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Авто
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться Аудио 
Вот как вкусно приготовить печень. Следуйте этим советам
Еда и рецепты
Вот как вкусно приготовить печень. Следуйте этим советам
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера
Недвижимость
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Последние материалы
Составлен антирейтинг авиакомпаний по версии AirHelp
Антивозрастной уход за кожей: как меняются потребности и что должно быть в вашем креме
Качаем спину и шею по 5 минут в день: лучшее упражнение на укрепление трапеции
Илон Маск заявил об исчерпании данных для обучения ИИ
Три кораблекрушения и один кот: невероятная судьба Сэма
Друзья Евгении Добровольской рассказали о последней встрече с актрисой
Ваши волосы теряют объём? Как понять, что происходит
Снятие ареста с квартиры: что важно знать владельцу
Как добавить хлеб в фарш, чтобы котлеты стали нежными
Враг в вашем доме: как справиться с пылью и аллергенами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.