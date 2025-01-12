Составлен антирейтинг авиакомпаний по версии AirHelp

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Юридическая компания AirHelp, которая специализируется на защите прав пассажиров, составила рейтинг худших авиакомпаний 2024 года.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка ждет рейс в международном аэропорту Шереметьево

Среди них оказались и те, кто осуществляет перелеты в Россию. Есть в списке и перевозчики, которые полюбились российским пассажирам.

При оценке учитывались такие критерии, как пунктуальность, качество обслуживания и эффективность работы с претензиями о компенсациях.

В антирейтинг вошли следующие авиакомпании: SKY express (Греция), Air Mauritius (Маврикий), TAROM (Румыния), IndiGo (Индия), Pegasus Airlines (Турция), EL AL (Израиль), Bulgaria Air (Болгария), NOUVELAIR (Тунис), BUZZ (Польша) и TUNISAIR (Тунис).

Три авиакомпании, выполняющие рейсы в Россию, попали в десятку лучших перевозчиков мира. Рейтинг был составлен по тем же критериям. Места в нем распределились следующим образом: первое место — Brussels Airlines (Бельгия), второе место — Qatar Airways (Катар), восьмое место — Air Arabia (ОАЭ) и десятое место — Air Serbia (Сербия).

Уточнения

Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.



