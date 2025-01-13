China Southern неожиданно отменила рейсы между Москвой и Пекином до конца февраля

2:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Подписчик телеграм-канала "Крыша ТурДома" сообщил о проблемах с рейсами авиакомпании China Southern по маршруту Москва — Пекин (CZ 342) и Пекин — Москва (CZ 341). Он забронировал билет в Сеул с пересадкой в Пекине на 19 апреля, но обнаружил в чатах множество сообщений об отменах рейсов в январе и феврале.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Forbidden_City_-_Beijing_34_(4935307844).jpg by Ronnie Macdonald Китай, Закрытый город

Обеспокоенный пассажир обратился в авиакомпанию с вопросом, состоится ли его рейс весной, и получил ответ, что "информации об отменах пока нет".

Однако в соцсетях пользователи делятся тревожными новостями: "Получил уведомление об отмене рейса Москва — Пекин, дальше рушится весь маршрут", "Рейсы на 25 января и 28 февраля отменены, но перелёты между Пекином и Сеулом остались в расписании".

Позднее в чатах появились скриншоты сообщений от China Southern, подтверждающие отмену рейсов CZ 341 и CZ 342 с 21 января по 28 февраля. Пассажирам предложено оформить возврат денег или перенести билеты на другие даты.

Портал TourDom. ru попытался уточнить причину отмен через официальную страницу авиакомпании в соцсети "ВКонтакте", но получив уточняющий вопрос, диалог вдруг прекратился.

На сайте аэропорта Шереметьево рейсы CZ 342 Москва — Пекин всё ещё указаны в расписании до 27 марта включительно, без информации о корректировке зимнего расписания. Тем временем пользователи соцсетей отмечают, что уведомления об отмене начали поступать утром 10 января, спустя несколько часов после публикации рекомендаций Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). Агентство рекомендовало перевозчикам избегать полётов над европейской частью России.

Однако связь между этими событиями остаётся под вопросом. Отмена рейсов может быть вызвана как коммерческими, так и техническими причинами, а совпадение с рекомендациями EASA может быть случайным.