Почему самописцы Jeju Air молчали перед крушением

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Оба бортовых самописца самолёта Jeju Air, потерпевшего крушение в аэропорту Муан в Южной Корее, не зафиксировали последние минуты полёта. Министерство транспорта Южной Кореи сообщило, что запись на чёрных ящиках оборвалась за четыре минуты до катастрофы, в 8:59. Сам инцидент произошёл в 9:03.

Фото: commons.wikimedia.org by byeangel from Tsingtao, China, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ HL7780 - Jeju Air - Boeing 737-85F - ICN (16296559479)

Отсутствие ключевых данных усложняет расследование причин трагедии, однако представители следственной группы подчеркнули, что самописцы — лишь один из источников информации.

"Мы используем записи диспетчеров воздушного движения, видеозаписи аварии и данные, полученные с места происшествия", — передаёт Yonhap слова следователей.

Катастрофа произошла 29 декабря 2024 года, когда вылетевший из Бангкока Boeing 737-800 Jeju Air заходил на посадку в аэропорту Муан с невыпущенным шасси. Самолёт столкнулся с бетонным сооружением и загорелся.

На борту находился 181 человек; 179 из них погибли, включая пассажиров. Выжили только двое членов экипажа. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Южной Кореи по числу жертв.

Уточнения

Jeju Air — южнокорейская авиакомпания, базирующаяся в городе Чеджу.

