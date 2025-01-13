Водитель такси Uber установил строгие правила для пассажиров

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Один из водителей сервиса такси Uber составил оригинальные правила для своих пассажиров, вызвавшие бурную реакцию в социальных сетях.

Фото: Wikipedia by Elekes Andor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Uber

В 11 пунктах шофёр изложил условия поездки, при несоблюдении которых пассажиры должны покинуть автомобиль. Такой нестандартный подход может быть интересен другим сервисам.

Публикация в Сети, где водитель перечислил свои требования, моментально собрала множество комментариев.

Пользователи сети отметили резкий тон: "Исключений не будет, и не просите".

Среди правил значилось ограничение на использование смартфона: только в наушниках. Водитель пояснил, что не желает слышать громкие разговоры или звуки приложений. Туристы указали, что это неудобно, так как им важно быть на связи для поиска информации.

Неоднозначную реакцию вызвало право водителя не выключать радио. Громкая музыка и не всеядный выбор исполнителей стали предметом споров.

Еще одно правило касалось домашних животных. Владельцев просили держать питомцев либо на коленях, либо на полу, чтобы избежать шерсти на сидениях.

"Пожалуйста, следите за своими питомцами, чтобы не пришлось оплачивать уборку", — напоминал водитель.

Детям тоже было уделено внимание: их попросили не пинать спинки сидений и не играть с дверьми или окнами. За любые шалости предлагалось штрафовать родителей.

Все требования водитель подвел лаконичным заключением: "Если вам не понравится моя поездка или вы откажетесь соблюдать мои правила, я просто остановлюсь". В ответ он услышал критику: "Вы не друг, который меня подвозит, а оказываете услугу, за которую я заплатил".

Уточнения

Uber Technologies Inc. ; Uber (Убер) — американская международная публичная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды.

