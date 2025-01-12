Городок Хадсон в США — место притяжения ценителей истории и искусства

Небольшой городок Хадсон, расположенный в 3 часах езды от Нью-Йорка, известен своими очаровательными историческими зданиями, некоторые из которых датируются 1700-ми годами.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcbela (Marc N. Belanger), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Город Хадсон, США

В городе есть множество уютных магазинчиков, в частности, Хадсон — это центр торговли антиквариатом. Большинство магазинов расположено на Уорен-стрит. Здесь же находятся и множество кафе.

Кроме того Хадсон прославился и в мире искусства. Помимо магазинов и кафе, на Уоррен-стрит есть несколько галерей, наиболее известные из них — Robin Rice Gallery и Peter Jung Fine Art. В первой можно посмотреть работы современных художников, а во второй — произведения 1800-х годов и более поздние.

Обязательно стоит посетить Базилику Хадсон — старую фабрику, где проводятся сезонные мероприятия, например, выставки, концерты и другие события.

Ещё одна интересная точка притяжения Хадсона — Исторический комплекс Олана. Это архитектурное сокровище, построенное в 1800-х годах, ранее было домом для художника Фредерика Эдвина Чёрча и его семьи. Оно отличается мультикультурным дизайном, познакомиться с домом поближе можно во время экскурсии "Дом художника: экскурсия по первому этажу". Кроме того, посетители могут бесплатно прогуляться по роскошным территориям государственного исторического парка Олана.

Ещё одна достопримечательность города — Музей пожарной охраны FASNY. Здесь можно посмотреть исторические транспортные средства, реликвии и многое другое, связанное с этой профессией.