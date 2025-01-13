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S7 Airlines улучшает расписание для полётов из Москвы в Ашхабат

1:13
Туризм

S7 Airlines с 15 января начинает выполнять рейсы по маршруту Москва — Ашхабад каждый день. Сейчас авиакомпания предлагает прямые перелёты из аэропорта Домодедово в столицу Туркменистана пять раз в неделю, но скоро расписание станет ещё удобнее.

Авиакомпания S7 Airlines
Фото: wikimedia.org by Сергей Коровкин 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Авиакомпания S7 Airlines

Ежедневные рейсы и гибкий график

Теперь по понедельникам и четвергам запланировано по два вылета в день, а в остальные дни — по одному. Билеты на новый график уже доступны на сайте S7 Airlines и на популярных агрегаторах. Стоимость начинается от 18 520 рублей за перелёт в одну сторону.

Только S7 Airlines

30 декабря Turkmenistan Airlines приостановила выполнение рейсов по этому маршруту до 31 января, что сделало S7 Airlines единственным перевозчиком, соединяющим Россию и Туркменистан.

Это значимое преимущество для пассажиров, планирующих путешествия в этом направлении. Если вы давно планировали поездку в Ашхабад, новый ежедневный график от S7 Airlines обеспечит максимальное удобство и гибкость для выбора дат.

Уточнения

S7 Airlines (рус. эс сэвэн эйрлайнс, юридическое наименование: Акционерное общество «Авиакомпания „Сибирь“») — российская авиакомпания, выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки, входит в перечень системообразующих организаций России, является крупнейшей частной авиакомпанией России. Штаб-квартира расположена в Новосибирске. 

АООТ «Авиакомпания Туркменистан» (туркм. «Türkmenistan» awiakompaniýasy», англ. Turkmenistan Airlines) — флагманский перевозчик Туркменистана, выполняющий внутренние пассажирские и международные грузовые авиаперевозки. Штаб-квартира расположена в Ашхабаде.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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