S7 Airlines улучшает расписание для полётов из Москвы в Ашхабат

S7 Airlines с 15 января начинает выполнять рейсы по маршруту Москва — Ашхабад каждый день. Сейчас авиакомпания предлагает прямые перелёты из аэропорта Домодедово в столицу Туркменистана пять раз в неделю, но скоро расписание станет ещё удобнее.
Теперь по понедельникам и четвергам запланировано по два вылета в день, а в остальные дни — по одному. Билеты на новый график уже доступны на сайте S7 Airlines и на популярных агрегаторах. Стоимость начинается от 18 520 рублей за перелёт в одну сторону.
30 декабря Turkmenistan Airlines приостановила выполнение рейсов по этому маршруту до 31 января, что сделало S7 Airlines единственным перевозчиком, соединяющим Россию и Туркменистан.
Это значимое преимущество для пассажиров, планирующих путешествия в этом направлении. Если вы давно планировали поездку в Ашхабад, новый ежедневный график от S7 Airlines обеспечит максимальное удобство и гибкость для выбора дат.
S7 Airlines (рус. эс сэвэн эйрлайнс, юридическое наименование: Акционерное общество «Авиакомпания „Сибирь“») — российская авиакомпания, выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки, входит в перечень системообразующих организаций России, является крупнейшей частной авиакомпанией России. Штаб-квартира расположена в Новосибирске.
АООТ «Авиакомпания Туркменистан» (туркм. «Türkmenistan» awiakompaniýasy», англ. Turkmenistan Airlines) — флагманский перевозчик Туркменистана, выполняющий внутренние пассажирские и международные грузовые авиаперевозки. Штаб-квартира расположена в Ашхабаде.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.