Уникальная винодельня посреди Тихого океана

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Представьте себе: вы плывёте среди скатов мант, дельфинов и морских черепах, наслаждаясь видом ярких коралловых рифов в лазурной лагуне.

Фото: Wikimedia Commons by dronepicr is licensed under Public domain Французская Полинезия

Добро пожаловать в Рангироа — один из крупнейших атоллов мира, расположенный всего в 350 километрах от Таити. Это место, что переводится как "огромное небо", привлекает любителей дайвинга и снорклинга со всего света.

Чудо природы

Рангироа — самый большой атолл Французской Полинезии и второй в мире. NASA запечатлело его с высоты как жемчужное ожерелье из более чем 240 коралловых островков, растянувшихся на 180 километров.

Это место не только рай для морской жизни, но и настоящий уголок природной красоты. Нетронутые пляжи, коралловые моту и бирюзовая вода создают пейзажи, которые невозможно забыть.

Мекка для дайвинга

Пролив Типута — известная точка для погружений, где можно увидеть гигантские стаи барракуд, акул-молотов и даже редких рифовых акул.

С декабря по март здесь можно встретить акул-молотов, а дельфины-афалины частенько сопровождают дайверов. Для опытных ныряльщиков интересен дрифт-дайвинг в Аватору-Пасс, где сильные течения открывают уникальные подводные виды.

Новички могут получить сертификат PADI в одном из местных дайвинг-центров. А те, кто предпочитает более лёгкие варианты, могут насладиться снорклингом в знаменитом месте — "Аквариуме", где коралловый риф буквально уходит под ноги.

Рай на суше

Рангироа удивляет не только под водой, но и на суше. Здесь находится единственная винодельня на моту — Domaine du Dominique Auroy, где производят изысканные вина. Посетите виноградники, продегустируйте местное белое и розовое — вкус этих напитков незабываем.

Другой гордостью атолла являются таитянские чёрные жемчужины. Ферма "Жемчужина Гогена" предлагает экскурсии, на которых вы узнаете, как создаётся этот уникальный продукт. Каждый камень сертифицирован, что гарантирует его качество и аутентичность.

Как добраться

Рангироа находится всего в часе лета от Таити, с которого регулярно отправляются рейсы авиакомпании Air Tahiti. Основной туристический центр расположен на островке Аватору, где находятся аэропорт и большинство отелей.

Вкус Полинезии

Кулинария Рангироа — это смесь свежих морепродуктов и местных продуктов. Попробуйте "пуассон-крю" — сырой рыбы, маринованной в цитрусовых с кокосовым молоком, и дополните блюдо бокалом полинезийского вина.

Рангироа — это не просто место для отдыха, а путешествие мечты. Здесь вы почувствуете гармонию с природой, наслаждаясь уникальным сочетанием приключений и уединения.

Уточнения

Францу́зская Полине́зия (фр. Polynésie française, таит. Pōrīnetia farāni) — заморское сообщество и составная часть Франции, расположенная в центре южной части Тихого океана. Граничит на западе с водами Островов Кука, на северо-западе — с Республикой Кирибати, на севере, востоке и юге — с нейтральными тихоокеанскими водами, на юго-востоке — с водами Питкэрна.

