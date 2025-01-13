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Атлантида Тосканы: легенда, скрытая под водой

2:33
Туризм

Фаббрике-ди-Кареджине, уютно расположенная в Тоскане, всего в 50 милях от Пизы, — место, где история буквально скрыта под водой.

Fabbriche di Careggine
Фото: commons.wikimedia.org by Robyfra1 из итальянский Википедия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Fabbriche di Careggine

Эта деревня была затоплена в конце 1940-х годов ради строительства гидроэлектростанции, а её жители переселены.

Теперь под поверхностью озера Лаго-ди-Вагли покоятся многовековые дома, мосты и церковь Святого Теодора.

Основанная в XIII веке кузнецами из Брешиа, деревня процветала благодаря богатым ресурсам — древесине, воде и железу.

Маленькая Атлантида, которая снова всплывает

Иногда уровень воды падает настолько, что руины деревни появляются на поверхности. Это происходило всего четыре раза, последний раз — в 1994 году. Тогда тысячи туристов устремились сюда, чтобы пройтись по улицам прошлого, прикоснуться к разрушенным домам и мостам.

За свои таинственные появления деревня получила прозвища "маленькая Атлантида" и "маленькие Помпеи". Но вот уже десятилетия она скрыта под водой, и её будущее остаётся неизвестным.

Ожидание нового чуда

Когда деревня вновь появится на поверхности, никто не знает. Попытки осушить озеро обсуждаются каждые несколько лет, но планы так и не реализуются.

В 2015 году обещали показать деревню в 2016-м, затем снова в 2020-м и 2023-м, но вода остаётся на месте. Тем не менее, редкие засухи открывают некоторые части деревни, напоминая о её существовании.

Современные достопримечательности Лаго-ди-Вагли

Пока же туристы могут наслаждаться другими красотами озера. Здесь есть подвесной мост длиной 459 футов, открытый в 2016 году, со стеклянной секцией в центре для обзора.

Любители адреналина могут прокатиться на зиплайне, разогнавшись до 130 км/ч. А пешеходные маршруты разной сложности откроют виды на Альпы, Апеннины и древние наскальные рисунки.

Если вам недостаточно природы, всего в 18 километрах отсюда вы найдёте рестораны, где подают изысканные блюда, которые так восхищали путешественников.

Не забудьте взять напрокат автомобиль, чтобы открыть для себя эту часть Тосканы во всей её красе.

 

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии.  Римляне называли эту область Тусция или Этрурия (лат. Hetruria) — в память о населявших эти земли этрусках. Местные жители используют тосканский диалект итальянского языка. Административный центр — город Флоренция.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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