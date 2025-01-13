Уникальные места Мадейры, которые стоит увидеть

Мадейра — это больше, чем часть Португалии. Этот остров, затерянный в Атлантическом океане, часто называют "европейскими Гавайями" и "жемчужиной Атлантики".
Он привлекает своей природной красотой, живописными городками и гастрономическими шедеврами. Главное — здесь вы найдёте идеальный баланс между приключениями и спокойным отдыхом.
Остров расположен в 1000 километрах от материковой Португалии и всего в 500 километрах от Марокко.
Самый удобный способ добраться — перелёт из Лиссабона, который занимает около 1,5 часа до аэропорта имени Криштиану Роналду в Фуншале. Для тех, кто предпочитает морские путешествия, существует паром из Лиссабона, путь на котором занимает 2,5 часа.
Близость Мадейры к Европе делает её доступной для коротких путешествий, а благодаря круглогодичному мягкому климату здесь всегда можно найти интересные занятия.
Мадейра — это рай для любителей природы. Здесь вас ждут горы, пляжи и густые леса. Популярные активности:
Зимой температура на острове достигает +23°C, что делает его идеальным местом для отдыха. Кроме того, Мадейра известна возможностями наблюдения за морскими обитателями: китами, дельфинами и морскими черепахами.
Мадейра славится своим вином. Винный маршрут острова предлагает дегустации до 30 сортов, включая выдержанные креплёные вина от таких производителей, как Blandy's Wine Lodge, Barbeito Madeira и Henriques & Henriques.
Не меньшее удовольствие доставит местная кухня. Попробуйте рыбу эспада, моллюсков лапас и мясо на гриле. На десерт стоит попробовать традиционный медовый торт или панна-котту из маракуйи.
Этот остров идеально сочетает уют, доступность и разнообразие. Здесь каждый найдёт что-то для себя — от активных приключений до расслабленного отдыха с бокалом местного вина.
Мадейра — это место, куда вы захотите вернуться снова и снова.
Маде́йра (порт. Madeira — древесина) — автономный регион Португалии, расположенный на одноимённом архипелаге в северной части Атлантического океана, приблизительно в 1000 км к юго-западу от Португалии и в 500 км к западу от африканского побережья. Столицей и крупнейшим городом региона является Фуншал на южном берегу главного острова.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.