Уникальные места Мадейры, которые стоит увидеть

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мадейра — это больше, чем часть Португалии. Этот остров, затерянный в Атлантическом океане, часто называют "европейскими Гавайями" и "жемчужиной Атлантики".

Фото: commons.wikimedia.org by AleSo13, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фуншал (Мадейра)

Он привлекает своей природной красотой, живописными городками и гастрономическими шедеврами. Главное — здесь вы найдёте идеальный баланс между приключениями и спокойным отдыхом.

Как попасть на Мадейру

Остров расположен в 1000 километрах от материковой Португалии и всего в 500 километрах от Марокко.

Самый удобный способ добраться — перелёт из Лиссабона, который занимает около 1,5 часа до аэропорта имени Криштиану Роналду в Фуншале. Для тех, кто предпочитает морские путешествия, существует паром из Лиссабона, путь на котором занимает 2,5 часа.

Близость Мадейры к Европе делает её доступной для коротких путешествий, а благодаря круглогодичному мягкому климату здесь всегда можно найти интересные занятия.

Природа и активный отдых

Мадейра — это рай для любителей природы. Здесь вас ждут горы, пляжи и густые леса. Популярные активности:

прогулка по "Лестнице в небо" между Пику-Руиву и Пику-ду-Арейру;

лёгкий маршрут Вереда-душ-Балконеш (1,5 км);

каньонинг, горный бег или велосипедные прогулки.

Зимой температура на острове достигает +23°C, что делает его идеальным местом для отдыха. Кроме того, Мадейра известна возможностями наблюдения за морскими обитателями: китами, дельфинами и морскими черепахами.

Гастрономия и вина

Мадейра славится своим вином. Винный маршрут острова предлагает дегустации до 30 сортов, включая выдержанные креплёные вина от таких производителей, как Blandy's Wine Lodge, Barbeito Madeira и Henriques & Henriques.

Не меньшее удовольствие доставит местная кухня. Попробуйте рыбу эспада, моллюсков лапас и мясо на гриле. На десерт стоит попробовать традиционный медовый торт или панна-котту из маракуйи.

Почему стоит выбрать Мадейру

Этот остров идеально сочетает уют, доступность и разнообразие. Здесь каждый найдёт что-то для себя — от активных приключений до расслабленного отдыха с бокалом местного вина.

Мадейра — это место, куда вы захотите вернуться снова и снова.

Уточнения

Маде́йра (порт. Madeira — древесина) — автономный регион Португалии, расположенный на одноимённом архипелаге в северной части Атлантического океана, приблизительно в 1000 км к юго-западу от Португалии и в 500 км к западу от африканского побережья. Столицей и крупнейшим городом региона является Фуншал на южном берегу главного острова.

