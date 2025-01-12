Отели Лос-Анджелеса становятся временным домом для эвакуированных жителей

В Лос-Анджелесе (США) отели стали временным убежищем для жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров.
В вестибюлях отелей собрались гости с детьми, домашними животными и вещами, сообщает The New York Times.
Отель Shutters on the Beach в Санта-Монике предоставил свои номера для жителей Малибу.
В "Беверли Хилтоне" в Беверли-Хиллз парковка заполнилась в связи с наплывом эвакуированных. Многие отели оказывают помощь эвакуированным, предоставляя номера.
Известно, что более 900 заключенных сражались с пламенем, охватившим район Лос-Анджелеса. Они "принимали меры для перекрытия линий огня и удаления горючих материалов, чтобы замедлить распространение пламени", сообщает Калифорнийский департамент исправительных учреждений и реабилитации. Штат уже давно использует помощь заключенных в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, которые становятся все более жаркими и стремительными на фоне усиливающегося климатического кризиса.
Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.