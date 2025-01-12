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Отели Лос-Анджелеса становятся временным домом для эвакуированных жителей

1:08
Туризм

В Лос-Анджелесе (США) отели стали временным убежищем для жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров.

пожар в Лос-Анджелесе
Фото: www.flickr.com by creosoteshadow, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
пожар в Лос-Анджелесе

В вестибюлях отелей собрались гости с детьми, домашними животными и вещами, сообщает The New York Times.

Отель Shutters on the Beach в Санта-Монике предоставил свои номера для жителей Малибу.

В "Беверли Хилтоне" в Беверли-Хиллз парковка заполнилась в связи с наплывом эвакуированных. Многие отели оказывают помощь эвакуированным, предоставляя номера.

Известно, что более 900 заключенных сражались с пламенем, охватившим район Лос-Анджелеса. Они "принимали меры для перекрытия линий огня и удаления горючих материалов, чтобы замедлить распространение пламени", сообщает Калифорнийский департамент исправительных учреждений и реабилитации. Штат уже давно использует помощь заключенных в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, которые становятся все более жаркими и стремительными на фоне усиливающегося климатического кризиса.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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