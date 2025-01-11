Министр транспорта объявил о скидках в 50% на авиабилеты для детей

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 10 января все российские авиакомпании начнут предоставлять 50% скидку на детские авиабилеты.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Семья

Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента России с членами правительства, как передает РИА Новости.

Владимир Путин поручил решить вопрос о льготах на перелеты для многодетных семей до 14 января, отметив на прямой линии 19 декабря, что компании иногда используют лазейки для ограничения льгот.

По данным Минтранса, в 2023 году 20 крупнейших авиаперевозчиков перевезли 7,3 миллиона детей до 12 лет, а за первые десять месяцев 2024 года — 7,1 миллиона.

Дети до двух лет могут летать бесплатно по внутренним маршрутам и с 90% скидкой на международные рейсы.

Также предусмотрена поддержка через три федеральные программы субсидирования. Например, в рамках программы поддержки авиаперевозок с Дальнего Востока и из Калининграда льготные тарифы доступны многодетным родителям, пассажирам до 23 лет, студентам калининградских вузов, а детям до 12 лет предоставляется дополнительная скидка в 25%.

Уточнения

Биле́т (фр. billet, от средневекового billetus — записка, письмо, свидетельство; удостоверение) — документ, удостоверяющий наличие некоего права у какого-либо определённого лица или у предъявителя билета.

