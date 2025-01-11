Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Витаминный заряд: что содержит калина?
Открытая дверца стиральной машины после стирки: все за и против
Раки и стрекозы находятся под угрозой исчезновения
Бархатцы — яркое украшение сада без лишних хлопот
В хорошие щи сначала кладут картофель или капусту? Запомните этот важный момент
Упражнения, которые помогут вам сжечь жир и нарастить мышцы одновременно
Свечи зажигания: проверьте нагар и узнайте о здоровье вашего двигателя
Три масла для тела, которые стоит попробовать
В России могут приравнять к экстремизму Игру в кальмара

Министр транспорта объявил о скидках в 50% на авиабилеты для детей

1:22
Туризм

С 10 января все российские авиакомпании начнут предоставлять 50% скидку на детские авиабилеты.

Семья
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Семья

Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента России с членами правительства, как передает РИА Новости.

Владимир Путин поручил решить вопрос о льготах на перелеты для многодетных семей до 14 января, отметив на прямой линии 19 декабря, что компании иногда используют лазейки для ограничения льгот.

По данным Минтранса, в 2023 году 20 крупнейших авиаперевозчиков перевезли 7,3 миллиона детей до 12 лет, а за первые десять месяцев 2024 года — 7,1 миллиона.

Дети до двух лет могут летать бесплатно по внутренним маршрутам и с 90% скидкой на международные рейсы.

Также предусмотрена поддержка через три федеральные программы субсидирования. Например, в рамках программы поддержки авиаперевозок с Дальнего Востока и из Калининграда льготные тарифы доступны многодетным родителям, пассажирам до 23 лет, студентам калининградских вузов, а детям до 12 лет предоставляется дополнительная скидка в 25%.

Уточнения

Биле́т (фр. billet, от средневекового billetus — записка, письмо, свидетельство; удостоверение) — документ, удостоверяющий наличие некоего права у какого-либо определённого лица или у предъявителя билета.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле
Наука и техника
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле Аудио 
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
Недвижимость
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля Аудио 
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ
Недвижимость
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Зонд Parker записал голос Солнца
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
В России могут приравнять к экстремизму Игру в кальмара
Три масла для тела, которые стоит попробовать
Меры профилактики против метапневмовируса
Заявление Зеленского разгневало японцев: они считают, что ему пора прекратить военные действия
У всех ваших соседей в ванной есть бумага для выпечки — и вот почему
Робот для близости: в США презентовали искусственную красотку
Директор туркомпании в Хабаровске обманула клиентов на 11 млн рублей
Три лучших сорта свеклы для дачного сезона 2025 года
Эти обезьянки зовут своих сородичей по имени
Как поддерживать здоровье сердца при низком пульсе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.