Директор туркомпании в Хабаровске обманула клиентов на 11 млн рублей

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Директор туристической компании в Хабаровске обманула 40 клиентов из различных регионов России на сумму почти 11 миллионов рублей.

Фото: flickr.com by Blogtrepreneur, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Судейский молоток и книга на столе

Об этом сообщила РИА Новости представитель управления МВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева. Она уточнила, что обвиняемая заключала договоры на продажу туристических путевок за границу, получая от клиентов полную предоплату. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе расследования была изъята и проанализирована финансово-хозяйственная документация компании, объем которой составил 30 томов. На оргтехнику и банковские счета компании был наложен арест.

Во время следствия фигурантка возместила потерпевшим ущерб на сумму около 5,9 миллиона рублей.

В отношении мошенницы была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

