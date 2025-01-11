Россия и Турция стали соседями по 46-й строке в загранпаспортах

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2025 году Россия укрепила свои позиции в рейтинге стран с самыми "сильными" паспортами.

Фото: commons.wikimedia.org by Ракун, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Паспортный контроль

Согласно обновленному Индексу паспортов (The Henley Passport Index), Российская Федерация поднялась с 51-й на 46-ю строчку, которую делит с Турцией.

Лучший результат российских заграничных паспортов был зафиксирован в 2014 году — находились на 38-й позиции в рейтинге.

Как и в прошлом году, на начало 2025 года россияне могут безвизово посещать 116 стран.

Первую строчку в обновленном индексе занимает Сингапур, граждане которого могут без визы посещать 195 стран мира. На втором месте находится Япония с 193 направлениями, а третью строчку с 192 доступными странами разделяют Германия, Испания, Италия, Финляндия, Франция и Южная Корея.

В конце списка располагается Афганистан: владельцы паспортов этой страны могут без визы посетить всего 26 стран.

Уточнения

Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется «загранпаспорт», «загранник», «загран») — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.



