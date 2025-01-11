Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обезболивающие гели и кремы: что работает лучше
Почему быть собой стало новым трендом в моде?
Всегда голодны после еды: вот что вы делаете не так
Как получить рельефные руки за 30 минут: эффективный комплекс с гантелями
Устойчивость к болезням: ключевой фактор при выборе сорта картофеля
Алеся Кафельникова показала, как сходила с дочкой на Щелкунчика
Machenike и Mechrevo бросают вызов гигантам рынка игровых ноутбуков
ТОП-10 доступных автомобилей из параллельного импорта в 2025 году
Поварские хитрости: почему картофель нужно варить целым

Россия и Турция стали соседями по 46-й строке в загранпаспортах

1:11
Туризм

В 2025 году Россия укрепила свои позиции в рейтинге стран с самыми "сильными" паспортами.

Паспортный контроль
Фото: commons.wikimedia.org by Ракун, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Паспортный контроль

Согласно обновленному Индексу паспортов (The Henley Passport Index), Российская Федерация поднялась с 51-й на 46-ю строчку, которую делит с Турцией.

Лучший результат российских заграничных паспортов был зафиксирован в 2014 году — находились на 38-й позиции в рейтинге.

Как и в прошлом году, на начало 2025 года россияне могут безвизово посещать 116 стран.

Первую строчку в обновленном индексе занимает Сингапур, граждане которого могут без визы посещать 195 стран мира. На втором месте находится Япония с 193 направлениями, а третью строчку с 192 доступными странами разделяют Германия, Испания, Италия, Финляндия, Франция и Южная Корея.

В конце списка располагается Афганистан: владельцы паспортов этой страны могут без визы посетить всего 26 стран.

Уточнения

Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется «загранпаспорт», «загранник», «загран») — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Наука и техника
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных Аудио 
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле
Наука и техника
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле Аудио 
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Экономика и бизнес
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Зонд Parker записал голос Солнца
Зонд Parker записал голос Солнца
Последние материалы
ТОП-10 доступных автомобилей из параллельного импорта в 2025 году
Поварские хитрости: почему картофель нужно варить целым
Четыре побочных эффекта медитации, о которых мало кто знает
Дочь Джонни Деппа рассказала, какой фильм с участием отца её травмировал
В России создали уникальную систему управления приборами
Россия запускает масштабные проекты по безопасному угольному производству в ДНР и ЛНР
Бархатцы в вашем саду: как гарантировать яркое цветение?
Почему у кошек перед ушами есть залысины: объяснение учёных
Акне и акнеформные дерматозы: в чём разница?
В Польше туристы доверились ChatGPT и застряли в горах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.