Россия и Турция стали соседями по 46-й строке в загранпаспортах

В 2025 году Россия укрепила свои позиции в рейтинге стран с самыми "сильными" паспортами.
Согласно обновленному Индексу паспортов (The Henley Passport Index), Российская Федерация поднялась с 51-й на 46-ю строчку, которую делит с Турцией.
Лучший результат российских заграничных паспортов был зафиксирован в 2014 году — находились на 38-й позиции в рейтинге.
Как и в прошлом году, на начало 2025 года россияне могут безвизово посещать 116 стран.
Первую строчку в обновленном индексе занимает Сингапур, граждане которого могут без визы посещать 195 стран мира. На втором месте находится Япония с 193 направлениями, а третью строчку с 192 доступными странами разделяют Германия, Испания, Италия, Финляндия, Франция и Южная Корея.
В конце списка располагается Афганистан: владельцы паспортов этой страны могут без визы посетить всего 26 стран.
Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется «загранпаспорт», «загранник», «загран») — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.