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В Польше туристы доверились ChatGPT и застряли в горах

0:56
Туризм

В Польше группа туристов выбрала маршрут, предложенный нейросетью ChatGPT, но застряла в горах.

Искусственный интеллект
Фото: Openverse by mikemacmarketing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Искусственный интеллект

Перед восхождением в Татры путешественники запросили у нейросети оптимальный путь и получили рекомендацию пройти кратчайшим маршрутом из долины Пяти польских прудов до горного приюта Хала-Гонсеникова.

Однако, по мнению экспертов, зимний маршрут оказался крайне опасным. В результате туристы оказались в ловушке на перевале Кшижне и не могли продвигаться дальше. Им пришлось вызвать спасателей, которые успешно эвакуировали их в безопасное место.

Ранее сообщалось, что стоимость проживания в египетских отелях значительно выросла. На начало 2025 года цена номера с собственным санузлом в приемлемом отеле начинается от 850 фунтов (примерно 1800 рублей) за ночь.

Уточнения

Маршру́т — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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В Польше туристы доверились ChatGPT и застряли в горах
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