В Польше туристы доверились ChatGPT и застряли в горах

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Польше группа туристов выбрала маршрут, предложенный нейросетью ChatGPT, но застряла в горах.

Фото: Openverse by mikemacmarketing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Искусственный интеллект

Перед восхождением в Татры путешественники запросили у нейросети оптимальный путь и получили рекомендацию пройти кратчайшим маршрутом из долины Пяти польских прудов до горного приюта Хала-Гонсеникова.

Однако, по мнению экспертов, зимний маршрут оказался крайне опасным. В результате туристы оказались в ловушке на перевале Кшижне и не могли продвигаться дальше. Им пришлось вызвать спасателей, которые успешно эвакуировали их в безопасное место.

Ранее сообщалось, что стоимость проживания в египетских отелях значительно выросла. На начало 2025 года цена номера с собственным санузлом в приемлемом отеле начинается от 850 фунтов (примерно 1800 рублей) за ночь.

Уточнения

Маршру́т — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

