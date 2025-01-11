Как сэкономить на жилье и транспорте в столице Египта

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году стоимость проживания в египетских отелях значительно выросла.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerrye & Roy Klotz, MD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Египет

На начало 2025 года цена номера с собственным санузлом в приемлемом отеле начинается от 850 фунтов (примерно 1800 рублей) за ночь. В центре Каира можно найти множество небольших отелей и хостелов, расположенных в просторных квартирах исторических зданий. В одном подъезде порой можно встретить сразу несколько таких мини-отелей, сообщает ixbt.com.

Самым удобным видом транспорта в Каире является метро — вся информация на станциях дублируется на английском языке, и любой сотрудник подскажет направление. Переходы между линиями обозначены оранжевым цветом. Проезд можно оплатить бумажными билетами, которые продаются на всех станциях. Билет на короткое расстояние стоит 8 фунтов (~17 рублей), на среднее расстояние — 10 фунтов, а на длинное — 15 фунтов. В кассе достаточно назвать пункт назначения, и вам выдадут необходимый билет. После прохода через турникет не забудьте взять билет, ведь он понадобится для выхода. В центре каждого состава расположены два вагона, предназначенные исключительно для женщин — мужчины туда заходить не могут (вагоны помечены соответствующим образом). В другие вагоны могут свободно входить как мужчины, так и женщины.

К сожалению, в Каире всего три линии метро, и не во все районы можно добраться именно этим видом транспорта. В некоторых случаях придется использовать автобусы (стоимость от 7 до 20 фунтов в зависимости от расстояния) или маршрутные такси (от 4 до 15 фунтов в зависимости от расстояния). Оплата производится наличными кондуктору или водителю.

Чтобы лучше понять маршруты и виды транспорта, проще всего просто задавать вопросы водителям маршруток — большинство из них охотно помогут разобраться.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

