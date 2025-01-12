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Что нельзя делать в Сингапуре: туристам на заметку

2:32
Туризм

Сингапур известен строгими законами и запретами, которые помогают поддерживать чистоту и порядок в городе. Однако незнание правил может обернуться для туристов и жителей крупными штрафами и даже тюремными сроками.

The Singapore Merlion at the Bay
Фото: Wikimedia Commons by Erwin Soo is licensed under Public domain
The Singapore Merlion at the Bay

Запрет на ввоз жвачки введён из-за её вреда для инфраструктуры: она прилипает к поверхностям и мешает закрытию дверей в метро. Нарушителям грозит штраф до 10 тысяч сингапурских долларов.

Даже застой воды в цветочных горшках, создающий риск размножения комаров, может стоить 400 долларов, ведь в Сингапуре активно борются с лихорадкой Денге. Брошенная бумажка или плевок обойдутся в $400-10 тысяч, в зависимости от ситуации. Хотя в центре города следят за чистотой строго, в чайна-тауне и индийском квартале контроль несколько мягче.

Есть и пить в метро категорически запрещено, за это можно получить штраф в 500 долларов. Аналогичные правила действуют на многих улицах, чтобы предотвратить загрязнение.

Кормить обезьян и птиц также запрещено. За кормление обезьян можно заплатить до 3 тысяч долларов США. Такие действия допустимы только в специально отведённых местах, например, в зоопарке или за пределами Сингапура, например, в Куала-Лумпуре.

Граффити в городе с повсеместными камерами может стоить до $5 тысяч и грозит тюремным сроком. Даже забыв смыть за собой в общественном туалете, можно получить штраф в размере $150. Находиться дома в обнажённом виде, если это видно соседям или прохожим, запрещено законом, штраф за это — тысяча долларов США.

Шуметь ночью также запрещено. Например, если ваша собака будет лаять, это может обернуться штрафом. Пение в общественных местах (за исключением караоке-баров) грозит штрафом до 500 сингапурских долларов или трёхмесячным тюремным сроком.

Штрафы за скачивание фильмов или музыки незаконным способом достигают $10 тысяч, а нарушителям может грозить до 5 лет лишения свободы.

Курение в общественных местах, провоз дуриана в транспорте, подключение к незапароленному Wi-Fi без согласия владельца — всё это также строго карается.

P.S. Один сингапурский доллар равен 0.7308 доллара США.

Уточнения

Сингапу́р (малайск. Singapura, англ. Singapore), официальное название — Респу́блика Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом.

Сингапурский доллар — национальная валюта Сингапура (ISO 4217 — SGD, символ — $ или S$). Состоит из 100 центов.

Куа́ла-Лу́мпур также встречается вариант ударения Куа́ла-Лумпу́р (малайск. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / كوالا لومڤور) — столица и самый крупный город Малайзии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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