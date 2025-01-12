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Новые правила размещения детей до 12 лет в самолётах

1:56
Туризм

С 20 января 2025 года российские авиакомпании обязаны размещать детей до 12 лет на соседних местах с сопровождающими взрослыми без дополнительной платы. Соответствующий приказ Минтранспорта РФ был опубликован на портале правовой информации и вступит в силу через 10 дней после публикации.

Семья
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Семья

Согласно документу, авиакомпании должны предоставлять детям и их сопровождающим пассажирам соседние места в одном ряду без разделения проходом. Это правило применяется в соответствии с классом обслуживания и требованиями безопасности. Перевозка детей до 12 лет становится более доступной, и дополнительные сборы за такие посадочные места не взимаются.

Кроме того, детям от 2 до 12 лет, являющимся гражданами РФ, будет предоставлена скидка 50% на авиаперелёты внутри страны. Это правило не распространяется на первый и бизнес-класс, а также на субсидируемые государством тарифы.

Для детей до 2 лет перелёты внутри России остаются бесплатными (без отдельного места), а за границу предоставляется скидка не менее 90% от тарифа. При этом размер скидок на другие виды перелётов авиакомпании могут устанавливать самостоятельно.

Ранее министр транспорта Роман Старовойт подтвердил, что все российские авиакомпании с 10 января 2025 года начали предоставлять скидку в размере 50% на внутренние рейсы для детей до 12 лет. Решение о введении льгот на авиабилеты для детей было принято президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Госсовета 20 декабря, а до 14 января вице-премьер Виталий Савельев обязался обеспечить реализацию этой инициативы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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