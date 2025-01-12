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Небо в клеточку: самые необычные находки в багаже россиян на таможне

1:40
Туризм

Российские туристы всё чаще оказываются в центре скандалов из-за попыток тайно ввезти на родину дорогие украшения, брендовые вещи и даже экзотические предметы. Такие нарушения таможенных правил обычно заканчиваются серьёзными последствиями: от штрафов до уголовных дел.

Багаж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Багаж

Среди недавних инцидентов — случай с россиянкой, которая в декабре вернулась из Китая с сотнями ювелирных изделий на сумму около пяти миллионов рублей. В июне другого россиянина задержали при попытке ввоза 206 драгоценных камней из ОАЭ общей стоимостью 10 миллионов рублей.

Пенсионерка из Эмиратов пыталась провезти часы стоимостью 18 миллионов рублей. Помимо дорогих вещей, в багаже туристов находят и более экзотические предметы. Например, россиянка была задержана в Новосибирске за попытку ввезти голову крокодила.

Попытки провоза частей тел диких животных также являются серьёзным нарушением. В зоне таможенного контроля пассажиры обязаны выбирать между зелёным и красным коридорами. Зелёный коридор предназначен для тех, кто не имеет товаров, подлежащих декларированию. В красном же коридоре необходимо заявлять о таких предметах, как культурные ценности, оружие, животные, растения, алкогольные напитки, табак, лекарственные средства, а также вещи стоимостью более 10 тысяч евро.

Игнорирование этих правил может привести к серьёзным последствиям, включая конфискацию товаров и уголовные дела.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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