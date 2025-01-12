Гренландия призывает толстосумов на яхте полюбоваться фьордами

Восточная Гренландия привлекает туристов своими впечатляющими пейзажами, среди которых крупнейший в мире национальный парк и система фьордов Скорсби. Это место, где природа сохраняет свою первозданную красоту, а каждое путешествие превращается в уникальное приключение.
Туристические компании предлагают разнообразные варианты туров, включая поездки в Восточную Гренландию и Лонгйир. Однако стоимость таких путешествий довольно высока — цены стартуют от 1 миллиона рублей на одного туриста и достигают 2,5 миллионов рублей, в зависимости от программы и уровня комфорта.
Особое внимание привлекает экспедиция на туристической яхте "Си Спирит", запланированная на август 2025 года. Это 14-дневное путешествие обещает незабываемые впечатления от знакомства с суровой природой Гренландии. Стоимость круиза начинается от 1 миллиона рублей, при этом авиабилеты оплачиваются отдельно.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.