Гренландия призывает толстосумов на яхте полюбоваться фьордами

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Восточная Гренландия привлекает туристов своими впечатляющими пейзажами, среди которых крупнейший в мире национальный парк и система фьордов Скорсби. Это место, где природа сохраняет свою первозданную красоту, а каждое путешествие превращается в уникальное приключение.

Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гренландский ледник

Туристические компании предлагают разнообразные варианты туров, включая поездки в Восточную Гренландию и Лонгйир. Однако стоимость таких путешествий довольно высока — цены стартуют от 1 миллиона рублей на одного туриста и достигают 2,5 миллионов рублей, в зависимости от программы и уровня комфорта.

Особое внимание привлекает экспедиция на туристической яхте "Си Спирит", запланированная на август 2025 года. Это 14-дневное путешествие обещает незабываемые впечатления от знакомства с суровой природой Гренландии. Стоимость круиза начинается от 1 миллиона рублей, при этом авиабилеты оплачиваются отдельно.