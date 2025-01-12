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Манжерок стал соперником Шерегеша благодаря заоблачным ценам

2:23
Туризм

С 2024 года алтайский курорт Манжерок подвергся масштабной трансформации, превратившись в современный туристический кластер. Здесь появились новые рестораны, канатные дороги, парки и гостиницы, однако за комфорт и развлечения пришлось серьёзно переплачивать.

Манжерок
Фото: Wikimedia Commons by Post Scriptum Soul, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Манжерок

Например, ски-пасс на один день стоит 2 600 рублей, а за разовый подъём придётся заплатить 1 500 рублей. Аренда комплекта лыж или сноуборда обойдётся в 2 750 рублей за сутки, а неделя катания — в 16 500 рублей. Даже за катание на коньках придётся заплатить больше: вход стоит 400 рублей, аренда коньков — 450 рублей.

Курорт предлагает новые развлечения: родельбан, тюбинг и парк семейных приключений. Однако и здесь цены могут отпугнуть туристов. Панорамный ресторан на вершине Малой Синюхи радует потрясающими видами, но завтрак на двоих обойдётся в 5 тысяч рублей, а ужин — от 10 000 до 15 000 рублей. Под горой цены несколько ниже, но всё равно остаются на высоком уровне.

Гостиницы на курорте также стали роскошными и дорогими. Ночь проживания может стоить около 40 000 рублей, а в летний сезон — 20 000 рублей. Цены варьируются, и в пиковые дни достигают 60 000 рублей и выше. Это становится неподъемной суммой как для туристов, так и для местных жителей.

Малый бизнес постепенно вытесняется крупными инвесторами. Местное население также ощущает последствия — цены выросли на многие товары и услуги. Ситуация вызвала волну возмущения: создана петиция и обращение к президенту с просьбой защитить курорт от коммерциализации.

Несмотря на рост цен, Манжерок стал более благоустроенным и интересным. Расширение лыжных трасс и появление новых активностей привлекают любителей зимнего отдыха. Однако сравнивать Манжерок с Шерегешем не стоит — это совершенно разные форматы катания и отдыха. Если Шерегеш больше подойдёт фрирайдерам, то Манжерок становится идеальным местом для трассового катания.

Уточнения

Манжеро́к (алт  Манјӱрек—Мынжурок - Мын - тысяча, Журок - сердце, тысяча сердец) село на территории Манжерокского сельского поселения Майминского района Республики Алтай России. 

Шерегеш (шор  Шерегеш) — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области — Кузбасса у подножия горы Зелёная. Известен своим горнолыжным курортом.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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