Росавиация продлила рекомендации для российских авиакомпаний, касающиеся выполнения рейсов из России в Израиль, до 11 февраля включительно. Согласно этим мерам, полёты в указанных направлениях запрещены с 01:00 до 07:00 по московскому времени. Об этом сообщил источник в отрасли ТАСС.
Изначально эти ограничения действовали до 11 января.
В октябре Росавиация ввела временные ограничения на полёты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Тогда рейсы можно было выполнять только в определённые часы — с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Эти меры, введённые 11 ноября, уже дважды продлевались.
На данный момент прямые рейсы из России в Израиль выполняют российские авиакомпании Red Wings и "Азимут".
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.