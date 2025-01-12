Росавиация продлила ограничения на рейсы из России в Израиль

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Росавиация продлила рекомендации для российских авиакомпаний, касающиеся выполнения рейсов из России в Израиль, до 11 февраля включительно. Согласно этим мерам, полёты в указанных направлениях запрещены с 01:00 до 07:00 по московскому времени. Об этом сообщил источник в отрасли ТАСС.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Израиль

Изначально эти ограничения действовали до 11 января.

В октябре Росавиация ввела временные ограничения на полёты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Тогда рейсы можно было выполнять только в определённые часы — с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Эти меры, введённые 11 ноября, уже дважды продлевались.

На данный момент прямые рейсы из России в Израиль выполняют российские авиакомпании Red Wings и "Азимут".