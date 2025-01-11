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Последствия плана "Ковёр" в Казани для пассажиров

2:23
Туризм

Сегодня утром в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска был введён план "Ковёр". Это привело к временным ограничениям на приём и отправку рейсов, которые были сняты уже в 08:30.

аэропорт, зал ожидания
Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
аэропорт, зал ожидания

Последствия режима "Ковёр" сказались на расписании: многие рейсы задержались, а два самолёта, направлявшиеся в Казань, были вынуждены совершить посадку на запасной аэродром в Уфе.

Например, рейс авиакомпании Nordwind из Казани в Душанбе, запланированный на 01:25, был перенесён на 9 часов. Теперь его отправление ожидается в 10:40. Самолёт AZUR air, который должен был вылететь в Хургаду в 05:55, отправится на курорт только в 10:30, что составляет задержку в 4,5 часа.

Три рейса в Москву также пострадали от изменений в расписании. Так, рейс Nordwind вылетит на 6 часов позже — вместо 13:15 он отправится в 19:15. Самолёт "Победы", изначально запланированный на 07:00, направится в Шереметьево только в 12:30. А лайнер "Аэрофлота" из Казани в столицу покинет аэропорт с трёхчасовым опозданием — в 11:00 вместо 08:00.

Похожая ситуация и с рейсами в другие города. Самолёт Nordwind N4 250 из Казани в Санкт-Петербург, который должен был взлететь в 08:30, вылетит только в 11:30.

Задержки затронули не только вылеты, но и прибытия. Например, самолёт авиакомпании "Победа", летевший из Сургута, вместо Казани сел в Уфе. Его пассажиры доберутся до столицы Татарстана лишь к 11:55, хотя первоначальное время прибытия было 06:30. Red Wings из Екатеринбурга задержится на 3,5 часа, а рейс Pegas Fly из Мурманска — на 4 часа.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Казани, ситуация постепенно стабилизируется. Примерно с полудня большинство рейсов снова выполняется по расписанию.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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