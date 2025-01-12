Туристка из Рыбинска рассказала об удививших её особенностях образа жизни японцев

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Маркетолог Мария из Рыбинска отправилась на две недели в Японию, побывала в городе Киото на острове Хонсю и в других местах. Она рассказала в беседе с 76.RU об особенностях образа жизни японцев, которые её удивили.

Фото: flickr.com by Candida.Performa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Улица в Японии

По словам туристки, в Японии в любое время суток идеально чисто, однако мусорные контейнеры и урны встречаются крайне редко, поэтому, если нужно что-то выбросить, приходится носить это с собой.

"Кстати, в Японии очень грамотно сортируют мусор, все уже приучены и кидают в нужный бак на автомате. Ещё в городах моют дороги с вкусно пахнущими средствами. Утром выходишь на улицу, а там чистота и запах свежести", — рассказала Мария.

Также путешественницу удивило, что многие местные жители не слишком хорошо знают английский, однако, если обратиться к ним за помощью, они в любом случае пытаются помочь, объясняясь хотя бы жестами. Мария обратила внимание на небывалое спокойствие японцев, не свойственное россиянам. Японцы редко спешат. В этой стране невозможно увидеть, чтобы местные жители толкались, пытаясь пробиться к поезду.

"Это, наверное, то, что впечатлило больше всего. Родители делают вежливое замечание детям, которые могут громко смеяться. А если ребёнок заплакал, то его пойдут успокаивать туда, где меньше людей, чтобы никого не тревожить", — поделилась Мария.

Также она отметила огромное количество игровых автоматов с игрушками. Этот вид развлечений один из самых популярных среди японцев.

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

