Турист в Париже был в ужасе от места хранения уличного фастфуда

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американский турист, отдыхавший в Париже, столкнулся с неприятной ситуацией, когда решил купить блинчик у уличного торговца.

Фото: commons.wikimedia.org by XtoF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эйфелева башня

Путешественник посетил Эйфелеву башню и был полон приятных впечатлений. Спустившись, он продолжал наслаждаться французской романтикой и захотел усилить положительные эмоции, гуляя среди вечерних огней и лакомясь чем-нибудь вкусным. Он решил купить блинчик на улице, но был потрясён увиденным.

Продавец на его глазах достал блинчик из канализационного люка и как ни в чём ни бывало вручил покупателю.

"Почему никто не предупредил меня, что нельзя есть блины в Париже?" — возмутился он в своём видео в TikTok.

Французская пресса неоднократно поднимала тему нарушения санитарных норм на французских рынках, но пока ситуация не меняется. Многие торговцы по-прежнему хранят свой товар в канализационных люках, желая таким образом уйти от проверок и штрафов.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.

