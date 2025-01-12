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Турист в Париже был в ужасе от места хранения уличного фастфуда

1:00
Туризм

Американский турист, отдыхавший в Париже, столкнулся с неприятной ситуацией, когда решил купить блинчик у уличного торговца.

Эйфелева башня
Фото: commons.wikimedia.org by XtoF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эйфелева башня

Путешественник посетил Эйфелеву башню и был полон приятных впечатлений. Спустившись, он продолжал наслаждаться французской романтикой и захотел усилить положительные эмоции, гуляя среди вечерних огней и лакомясь чем-нибудь вкусным. Он решил купить блинчик на улице, но был потрясён увиденным.

Продавец на его глазах достал блинчик из канализационного люка и как ни в чём ни бывало вручил покупателю.

"Почему никто не предупредил меня, что нельзя есть блины в Париже?" — возмутился он в своём видео в TikTok.

Французская пресса неоднократно поднимала тему нарушения санитарных норм на французских рынках, но пока ситуация не меняется. Многие торговцы по-прежнему хранят свой товар в канализационных люках, желая таким образом уйти от проверок и штрафов.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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