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Новые горизонты Греции — Пиндская тропа ждёт своих первопроходцев

1:26
Туризм

Греция, возможно, не ассоциируется с пешими походами, но это может измениться благодаря открытию 500-мильной Пиндской тропы.

солнце, горы
Фото: Wikimedia Commons by Pavel L feodus is licensed under Public domain
солнце, горы

Этот 42-дневный маршрут проходит через горы Пинд, которые протянулись от границы с Албанией до Дельф, открывая совершенно другую Грецию — с величественными снежными вершинами, зелеными долинами, чистыми озерами и красными черепичными крышами, сообщает NT.

Это Греция, выходящая за рамки привычных стереотипов. На протяжении многих лет эти некогда живописные горные деревни сталкивались с уменьшением численности населения и экономическими трудностями.

Проект "Тропа Пинд" призван изменить эту ситуацию, предлагая регион как круглогодичную альтернативу традиционному маршруту "Афины и острова".

Путешественники смогут прогуляться по древним пастушьим тропам и остановиться в сельских деревнях, пронизанных малоизвестной высокогорной культурой страны. Хотя большая часть тропы ещё не завершена, участок, начинающийся в Дельфах, должен открыться к летнему сезону.

Начните свое путешествие с посещения места, где находился самый известный оракул древнего мира, а затем поднимитесь по склонам горы Парнас к вершине горы Гиона, проходя через кедровые леса, византийские монастыри и очаровательные, затерянные во времени деревушки.

Уточнения

Ми́ля — путевая мера для измерения расстояния, введённая в Древнем Риме. составляла 1482 метра.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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