Исследуем горные леса Тайваня на поезде

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом году у путешественников, направляющихся на Тайвань, появился уникальный, хотя и медленный, способ исследовать его туманные горные леса.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Турист в ожидании поезда

В прошлом году Алишаньская лесная железная дорога, которой уже 112 лет, вновь открылась после 15 лет задержек и восстановительных работ, вызванных тайфунами и оползнями, сообщает NT.

Этот живописный маршрут длиной более 50 км начинается в южном городе Цзяи и поднимает пассажиров высоко в зеленые горные хребты Тайваня.

Платформа в городе, ранее пустовавшая и заброшенная, теперь снова полна жизни: в утренние часы здесь собираются люди, ожидающие поезд красно-кремового цвета, который отправляется дважды в день.

На полпути пятичасовой поездки в одну сторону поезд делает остановку в Фэнциху — горной деревне, известной своими бенто и деликатесами, такими как желе айю, приготовленное из различных сортов инжира.

Лучший период для посещения Алишаньского леса — с ноября по апрель, когда осадков меньше.

Уточнения

Бэнто́ или бенто — однопорционная упакованная еда, включающая рис, рыбу или мясо и один или несколько видов нарезанных сырых или маринованных овощей в одной коробке с крышкой.

