Нейросеть хотела убить туристов: ИИ проложил смертельный маршрут в горах

Туристы в Польше пошли в горы, следуя указанием ChatGPT, и застряли на перевале. Нейросеть проложила им очень опасный маршрут.
В итоге спасателям пришлось вытаскивать альпинистов. Они рассказали, что маршрут, составленный нейросетью, является кратчайшим, но в тоже время он опасен.
После этого случая туристы потеряли доверие к ИИ.
Спасатели напомнили, что в путешествиях лучше пользоваться простой картой, пишет KP. RU.
По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.
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