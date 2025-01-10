Нейросеть хотела убить туристов: ИИ проложил смертельный маршрут в горах

0:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы в Польше пошли в горы, следуя указанием ChatGPT, и застряли на перевале. Нейросеть проложила им очень опасный маршрут.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountaineering_Man_Trail_Path_Mountains.jpg by Hermann Альпинистская тропа

В итоге спасателям пришлось вытаскивать альпинистов. Они рассказали, что маршрут, составленный нейросетью, является кратчайшим, но в тоже время он опасен.

После этого случая туристы потеряли доверие к ИИ.

Спасатели напомнили, что в путешествиях лучше пользоваться простой картой, пишет KP. RU.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.



