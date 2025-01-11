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Дубайский шоколад не смог перейти границу

1:00
Туризм

Тюменские таможенники изъяли 256 плиток шоколада, ввезённых из ОАЭ, у двух пассажиров, прилетевших рейсами из Дубая. Общая стоимость конфискованного товара составила 940 тысяч рублей.

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколад

Оба нарушителя — жители Тюмени. Один из них пытался ввезти 72 плитки шоколада марок Fex Dubai Chocolate и Fix Dessert Chocolate, а второй — 184 плитки Fix Dessert Chocolate. Оба признались, что приобрели шоколад в Дубае для последующей перепродажи в Тюмени, но декларировать товар не планировали.

Тюменская таможня возбудила два дела об административных правонарушениях по статье 16.2, часть 1 КоАП РФ (недекларирование товаров). Центральный районный суд уже постановил конфисковать 72 плитки шоколада у одного из нарушителей. Решение по второй партии ожидается.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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