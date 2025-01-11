Белоруссия и Россия признают визы и отметки о пересечении границ

С 11 января начнёт действовать соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз. Дата вступления в силу была раскрыта агентством БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Белоруссии.
Соглашение, подписанное 19 июня 2020 года, регулирует порядок пересечения совместной границы иностранными гражданами и лицами без гражданства в рамках договора о Союзном государстве. Теперь действие договора распространяется также на сухопутные границы, которые ранее были открыты только для граждан России и Белоруссии.
Основным нововведением является то, что визы, выданные одной из стран, будут действительны для посещения обеих. Кроме того, отметки о пересечении внешней границы Союзного государства также будут признаваться обеими сторонами. Это упрощает передвижение для третьих стран и укрепляет интеграцию между Россией и Белоруссией.
В другом контексте, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался в поддержку включения граждан России и Белоруссии в программу "Национальная карта". Эта инициатива предполагает упрощённую выдачу рабочих виз и, по мнению Сийярто, не представляет угрозы для безопасности Шенгенской зоны.
Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.