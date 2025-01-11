Белоруссия и Россия признают визы и отметки о пересечении границ

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 11 января начнёт действовать соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз. Дата вступления в силу была раскрыта агентством БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Белоруссии.

Фото: commons.wikimedia.org by Antono Vasiljev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Минск

Соглашение, подписанное 19 июня 2020 года, регулирует порядок пересечения совместной границы иностранными гражданами и лицами без гражданства в рамках договора о Союзном государстве. Теперь действие договора распространяется также на сухопутные границы, которые ранее были открыты только для граждан России и Белоруссии.

Основным нововведением является то, что визы, выданные одной из стран, будут действительны для посещения обеих. Кроме того, отметки о пересечении внешней границы Союзного государства также будут признаваться обеими сторонами. Это упрощает передвижение для третьих стран и укрепляет интеграцию между Россией и Белоруссией.

В другом контексте, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался в поддержку включения граждан России и Белоруссии в программу "Национальная карта". Эта инициатива предполагает упрощённую выдачу рабочих виз и, по мнению Сийярто, не представляет угрозы для безопасности Шенгенской зоны.