Уединённые пляжи и вкусные угощения на юге Турции — как добраться до Датчи

Дождитесь долмуша (что в переводе означает "набитый"), то есть автобуса, чтобы добраться до пляжей на полуострове Датча.
В маленьком портовом городке Датча с обеих сторон расположены бухты с белым песком, идеально подходящие для солнечных ванн и купания.
Местные торговцы предлагают свежий инжир и фрукты, а на пляже работают блинницы, где готовят гёзлеме — турецкие лепешки с рассыпчатым белым сыром и шпинатом. Если вы проголодались, загляните в Captain’s Place, где можно выбрать вид и размер рыбы, которую приготовят на кухне.
Неподалеку, всего в нескольких минутах на такси, вас ждут бирюзовые воды и белоснежные пески Паламутбюкю. Рыбные рестораны на пляже, где подают морского окуня и кефаль, прекрасно подойдут для утоления голода после купания.
Купа́ние — процесс погружения в воду и плавания, с целью обмывания или оздоровления, относится к гигиеническим и лечебно-профилактическим процедурам.
Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.