Уединённые пляжи и вкусные угощения на юге Турции — как добраться до Датчи

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дождитесь долмуша (что в переводе означает "набитый"), то есть автобуса, чтобы добраться до пляжей на полуострове Датча.

Фото: сommons.wikimedia.org by diego_cue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Белые пляжи

В маленьком портовом городке Датча с обеих сторон расположены бухты с белым песком, идеально подходящие для солнечных ванн и купания.

Местные торговцы предлагают свежий инжир и фрукты, а на пляже работают блинницы, где готовят гёзлеме — турецкие лепешки с рассыпчатым белым сыром и шпинатом. Если вы проголодались, загляните в Captain’s Place, где можно выбрать вид и размер рыбы, которую приготовят на кухне.

Неподалеку, всего в нескольких минутах на такси, вас ждут бирюзовые воды и белоснежные пески Паламутбюкю. Рыбные рестораны на пляже, где подают морского окуня и кефаль, прекрасно подойдут для утоления голода после купания.

Уточнения

Купа́ние — процесс погружения в воду и плавания, с целью обмывания или оздоровления, относится к гигиеническим и лечебно-профилактическим процедурам.

