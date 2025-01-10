Кристально чистая вода и традиционная кухня — откройте для себя Лутро на Крите

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самое замечательное в Лутро (Греция) — это то, что добраться до него можно только на лодке, что делает сам путь настоящим приключением.

Фото: commons.wikimedia.org by Pedro Szekely, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Греция

На живописном диком южном побережье Крита лодка скользит вдоль впечатляющей береговой линии и заходит в небольшую бухту, где расположены низкие белые домики и уютные рестораны с кафе, обрамляющие пляж с кристально чистой водой.

Здесь нет дорог, выхлопных газов и автомобильного шума. Пение птиц и звук колокольчиков коз создают идеальный фон для ленивых дней, когда можно прогуливаться от кафе к пляжу.

Мы окунаемся в Ливийское море, чтобы освежиться, и наблюдаем за окружающими. В нескольких ресторанах предлагают традиционные критские блюда по вполне доступным ценам.

Если захотите приключений, можно прокатиться на лодке вдоль побережья и отправиться в ущелье Арадена.

Этот южный участок Крита по-прежнему выглядит по-настоящему диким и неподвластным времени: оливковые деревья здесь древние, а пастухи-козопасы сохраняют свою суровость.

Уточнения

Крит — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море.

