Вода, содержащая бром, обладает седативными и антистрессовыми свойствами. В венгерских термальных водах часто встречаются как небольшие, так и значительные количества этого элемента.
Воды с высоким содержанием брома почти всегда богаты йодом, и такие источники называют йодо-бромными, сообщает termalonline.hu.
К водам, содержащим более 5 мг бромид-ионов на литр, относят именно эти. Бром положительно влияет на нервную систему, помогая снизить уровень стресса и улучшить качество сна. Он играет важную роль в лечении и профилактике множества заболеваний.
В прошлом году купальня Бюкшек была приобретена компанией Spa Address. В некоторых источниках содержание бромид-ионов достигает 24,8 мг/л, в других — 13,9 мг/л. Вода Бюкшека отличается высоким уровнем растворенных минералов, и лечебные ванны, питье и ингаляции на основе этой воды оказывают благоприятное воздействие. Также стоит отметить, что купальня Шартьян содержит воду с бромид-ионов выше 100 мг/литр.
Вода купальни содержит вещества, эффективные в лечении заболеваний суставов, позвоночника и системы кровообращения.
Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.