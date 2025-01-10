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Здоровье и отдых в одном флаконе — йодо-бромные воды в спа-центрах Венгрии пользуются популярностью

1:18
Туризм

Вода, содержащая бром, обладает седативными и антистрессовыми свойствами. В венгерских термальных водах часто встречаются как небольшие, так и значительные количества этого элемента.

Бассейн
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бассейн

Воды с высоким содержанием брома почти всегда богаты йодом, и такие источники называют йодо-бромными, сообщает termalonline.hu. 

К водам, содержащим более 5 мг бромид-ионов на литр, относят именно эти. Бром положительно влияет на нервную систему, помогая снизить уровень стресса и улучшить качество сна. Он играет важную роль в лечении и профилактике множества заболеваний. 

В прошлом году купальня Бюкшек была приобретена компанией Spa Address. В некоторых источниках содержание бромид-ионов достигает 24,8 мг/л, в других — 13,9 мг/л. Вода Бюкшека отличается высоким уровнем растворенных минералов, и лечебные ванны, питье и ингаляции на основе этой воды оказывают благоприятное воздействие. Также стоит отметить, что купальня Шартьян содержит воду с бромид-ионов выше 100 мг/литр.

Уточнения

Вода купальни содержит вещества, эффективные в лечении заболеваний суставов, позвоночника и системы кровообращения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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