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Туристам быть начеку — мэр запретил жителям этой итальянской деревни болеть

1:28
Туризм

Мэр Антонио Факел издал необычный указ, который запрещает жителям итальянской деревни Белькастро болеть.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Это действие направлено на привлечение внимания к острым проблемам здравоохранения в Калабрии — самом бедном регионе Италии, где система медицинского обслуживания оставляет желать лучшего, сообщает geo. fr.

До ближайшего отделения неотложной помощи — целых 45 км, что создает серьезные трудности с доступом к медицинской помощи. Дежурный кабинет не всегда открыт, особенно в выходные и праздничные дни. По мнению мэра, дороги представляют собой еще большую угрозу, чем сами болезни.

В указе также содержатся рекомендации избегать опасного поведения и бытовых травм. Жителям советуют не выходить на улицу слишком часто и больше отдыхать. Политическая неразбериха и влияние мафии значительно подорвали систему здравоохранения в регионе: с 2009 года закрылись 18 больниц, и почти половина местных жителей вынуждена искать медицинскую помощь за пределами региона.

Жители Белькастро поддерживают инициативу мэра и надеются на улучшение ситуации.

А в Брей-сюр-Руайя (Франция), пострадавшей от урагана Алекс в 2020 году, мэр подписал указ, запрещающий природные катастрофы на своей территории.

Уточнения

Регио́н (лат. regio — «страна», «область») — слово (термин, в отдельных науках), используемое для обозначения участка суши или воды, который можно отделить от другого участка (например, того, внутри которого он находится) по ряду определённых критериев.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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