Юго-запад Китая стал точкой притяжения для китайских пенсионеров

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пожилые китайцы, живущие в северных регионах, решили отдохнуть от холодов и приехали в Моцзян-Ханийский автономный уезд, где устроили кемпинг. Здесь они могут почувствовать настоящее лето даже в январе.

Фото: flickr.com by Rod Waddington, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Китай

Пенсионеры наслаждаются солнцем, местными продуктами и с удовольствием проводят время, общаясь друг с другом и любуясь природой.

"Мы провели здесь пять дней. Местная культура восхитительна, а природа так живописна, что захватывает дух, особенно у нас, гостей с севера, где сплошные снега и льды", — рассказал турист Чжан Цзе.

Он добавил, что в прошлом году приехал в ту же деревню, где сейчас проводит время, но тогда условия были тяжёлыми: не было воды и электричества. В этом году всё изменилось, деревня стала современной, цивилизованной и больше не напоминает большую стройку.

Гуанси-Чжуаньский автономный район также стал прекрасным местом для отдыха пенсионеров, которые любят солнце и тепло, а природа вдохновляет некоторых туристов на творчество.

"Я рисую в Бэйхае мангровые заросли. Сама я родом из Шаньдуна, где провожу несколько летних месяцев, но большую часть года мой дом здесь. Эти места идеально подходят для отдыха и вдохновляют на творчество", — поделилась туристка Ли Баочунь.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

