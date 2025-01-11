В Швейцарии появится искусственный плавучий остров

Швейцарские власти поставили перед собой задачу сделать отдых в стране ещё более популярным и для этого собираются создать на озере Невшатель искусственный плавучий остров. Если эта задумка будет успешно осуществлена, подобные острова появятся также на озёрах Билль и Муртен.
Остров станет не только красивым и живописным местом для отдыха. Кроме всего прочего, планируется сделать из него площадку для развлекательных мероприятий. На нём будут проходить концерты, а добраться на него можно будет на лодках из ближайших городов.
Остров будет открыт круглый год, однако власти опасаются, что зимой желающих побывать на нём окажется слишком мало из-за того, что в холодное время года слишком рано темнеет и зимние пейзажи на острове будут казаться слишком мрачными по сравнению с зелёными летними.
Плавучий остров — плотная масса, состоящая из плавающих водорослей, других органических веществ, тины, торфа или других объектов, собранная в компактный объект (остров), свободно перемещающаяся по водной поверхности, чаще всего по озёрам (см. озёрный остров), маршам и схожим гидрографическим объектам.
Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.