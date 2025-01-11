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В Швейцарии появится искусственный плавучий остров

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Туризм

Швейцарские власти поставили перед собой задачу сделать отдых в стране ещё более популярным и для этого собираются создать на озере Невшатель искусственный плавучий остров. Если эта задумка будет успешно осуществлена, подобные острова появятся также на озёрах Билль и Муртен.

Швейцария, озеро Невшатель
Фото: commons.wikimedia.org by Sylvie Berney, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Швейцария, озеро Невшатель

Остров станет не только красивым и живописным местом для отдыха. Кроме всего прочего, планируется сделать из него площадку для развлекательных мероприятий. На нём будут проходить концерты, а добраться на него можно будет на лодках из ближайших городов.

Остров будет открыт круглый год, однако власти опасаются, что зимой желающих побывать на нём окажется слишком мало из-за того, что в холодное время года слишком рано темнеет и зимние пейзажи на острове будут казаться слишком мрачными по сравнению с зелёными летними.

Уточнения

Плавучий остров — плотная масса, состоящая из плавающих водорослей, других органических веществ, тины, торфа или других объектов, собранная в компактный объект (остров), свободно перемещающаяся по водной поверхности, чаще всего по озёрам (см. озёрный остров), маршам и схожим гидрографическим объектам.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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