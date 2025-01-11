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Россиянам рассказали, что будет с ценами на отдых в Турции в 2025 году

1:15
Туризм

В 2025 году русские туристы будут реже выражать недовольство высокими ценами на отдых в Турции, сообщил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар. По его мнению, в стране ожидается снижение уровня инфляции и стабильность в отношениях между спросом и предложением.

море, солнце, горы
Фото: Wikimedia Commons by Pavel L feodus is licensed under Public domain
море, солнце, горы

Ранее турагент Наталия Ансталь упомянула, что в 2025 году россиянам не потребуется оформлять визы для посещения Турции, Сербии и ОАЭ. Она добавила, что безвизовый въезд также возможен в Молдавию, Черногорию, Кубу, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, а также в Таиланд, Шри-Ланку и на Филиппины. Эксперт отметила, что в Марокко и на Сейшелах можно будет посетить страну, только имея заграничный паспорт.

Кроме того, Ансталь сообщила, что в 2025 году на отдых в Абхазии и Белоруссии можно будет потратить до 100 тысяч рублей. Она пояснила, что в современных условиях сложно найти привлекательный тур за границу за такие деньги. Однако за ту же сумму можно обратить внимание на простые отели в Турции, Египте и ОАЭ.

 

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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