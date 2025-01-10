Туристов ожидают изменения правил въезда в Тайланд

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 января 2025 года вступят в силу новые правила въезда в Таиланд для российских туристов.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в шляпе на пляже

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) уверили потенциальных путешественников, что изменения касаются лишь тех, кто планирует длительное пребывание в стране, в то время как для обычных туристов никаких существенных нововведений не ожидается.

Одно из предполагаемых нововведений связано с введением системы электронной подачи заявлений на визу (ETA), запуск которой намечен на начало следующего года. Однако эксперты сообщают, что Министерство иностранных дел Таиланда уже сделало заявление о задержке внедрения этой системы, и точная дата ее старта все еще не известна.

Эта система разрабатывалась с целью упрощения процесса въезда и сокращения времени ожидания, а туристам будет предоставлена возможность предварительно регистрироваться онлайн. С помощью QR-кода, полученного при регистрации, путешественники смогут воспользоваться автоматическими воротами на пограничном контроле. Ожидается, что полный запуск системы ETA пройдет летом следующего года.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.



