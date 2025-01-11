Пляжный рай в Северной Корее: откроется этим летом

На восточном побережье Северной Кореи разрабатывают новый курортный комплекс, который, если все пойдет по плану, откроет свои двери в июне этого года.
И хотя раньше ожидалось, что курорт начнёт функционировать весной 2025 года, срок перенесли.
Курорт Вонсан-Калма будет располагаться вдоль 5 километров пляжа и включать 150 различных объектов:
и многое другое.
Он обещает стать самым крупным не только в стране, но и в мире после завершения строительства.
Планируется, что Вонсан-Калма станет не просто местом для отдыха, но и настоящей курортной зоной мирового уровня. Этот проект подчеркнет амбиции страны и станет визитной карточкой северокорейского туризма.
Расположение курорта вызывает вопросы, ведь неподалеку от Вонсан-Калмы находится полигон для испытаний баллистических ракет.
Этот факт делает новый курорт не только привлекательным для туристов, но и некоторым образом таинственным.
Недавно Ким Чен Ын и его дочь посетили строящийся комплекс. Во время визита глава КНДР осмотрел отели и прогулялся по пляжу. Проект еще далеко от завершения, но его развитие уже привлекло внимание мировых СМИ.
Курорт планировалось открыть раньше, однако сроки были сдвинуты. Обещание откроется в июне 2025 года, и многие уже с нетерпением ждут подробностей.
Ким Чен Ын (кор. 김정은?, 金正恩?) — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР Сын Ким Чен Ира и внук Ким Ир Сена.
Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.