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Пляжный рай в Северной Корее: откроется этим летом

1:46
Туризм

На восточном побережье Северной Кореи разрабатывают новый курортный комплекс, который, если все пойдет по плану, откроет свои двери в июне этого года.

Monument-to-National-Reunification-2014
Фото: commons.wikimedia.org by Bjørn Christian Tørrissen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Monument-to-National-Reunification-2014

И хотя раньше ожидалось, что курорт начнёт функционировать весной 2025 года, срок перенесли.

Что нас ждет на курорте?

Курорт Вонсан-Калма будет располагаться вдоль 5 километров пляжа и включать 150 различных объектов:

  • отели,
  • гостиницы,
  • рестораны,
  • магазины,
  • стадион,
  • кинотеатр,
  • аквапарк,
  • аэродром

и многое другое.

Он обещает стать самым крупным не только в стране, но и в мире после завершения строительства.

Планируется, что Вонсан-Калма станет не просто местом для отдыха, но и настоящей курортной зоной мирового уровня. Этот проект подчеркнет амбиции страны и станет визитной карточкой северокорейского туризма.

Но есть нюанс

Расположение курорта вызывает вопросы, ведь неподалеку от Вонсан-Калмы находится полигон для испытаний баллистических ракет.

Этот факт делает новый курорт не только привлекательным для туристов, но и некоторым образом таинственным.

Реальные шаги

Недавно Ким Чен Ын и его дочь посетили строящийся комплекс. Во время визита глава КНДР осмотрел отели и прогулялся по пляжу. Проект еще далеко от завершения, но его развитие уже привлекло внимание мировых СМИ.

Задержка и ожидания

Курорт планировалось открыть раньше, однако сроки были сдвинуты. Обещание откроется в июне 2025 года, и многие уже с нетерпением ждут подробностей.

Уточнения

Ким Чен Ын (кор. 김정은?, 金正恩?) — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР  Сын Ким Чен Ира и внук Ким Ир Сена.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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