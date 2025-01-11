Пляжный рай в Северной Корее: откроется этим летом

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

На восточном побережье Северной Кореи разрабатывают новый курортный комплекс, который, если все пойдет по плану, откроет свои двери в июне этого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Bjørn Christian Tørrissen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Monument-to-National-Reunification-2014

И хотя раньше ожидалось, что курорт начнёт функционировать весной 2025 года, срок перенесли.

Что нас ждет на курорте?

Курорт Вонсан-Калма будет располагаться вдоль 5 километров пляжа и включать 150 различных объектов:

отели,

гостиницы,

рестораны,

магазины,

стадион,

кинотеатр,

аквапарк,

аэродром

и многое другое.

Он обещает стать самым крупным не только в стране, но и в мире после завершения строительства.

Планируется, что Вонсан-Калма станет не просто местом для отдыха, но и настоящей курортной зоной мирового уровня. Этот проект подчеркнет амбиции страны и станет визитной карточкой северокорейского туризма.

Но есть нюанс

Расположение курорта вызывает вопросы, ведь неподалеку от Вонсан-Калмы находится полигон для испытаний баллистических ракет.

Этот факт делает новый курорт не только привлекательным для туристов, но и некоторым образом таинственным.

Реальные шаги

Недавно Ким Чен Ын и его дочь посетили строящийся комплекс. Во время визита глава КНДР осмотрел отели и прогулялся по пляжу. Проект еще далеко от завершения, но его развитие уже привлекло внимание мировых СМИ.

Задержка и ожидания

Курорт планировалось открыть раньше, однако сроки были сдвинуты. Обещание откроется в июне 2025 года, и многие уже с нетерпением ждут подробностей.

Уточнения

Ким Чен Ын (кор. 김정은?, 金正恩?) — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР Сын Ким Чен Ира и внук Ким Ир Сена.

