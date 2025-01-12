Дубайский шоколад попал под конфискацию: как это произошло

В аэропорту Тюмени задержали двух россиян с необычным грузом. В их багаже сотрудники таможни обнаружили 256 плиток элитного шоколада, который бизнесмены привезли из Дубая для перепродажи.
Как выяснилось, шоколад, популярный среди сладкоежек, обошёлся коммерсантам почти в миллион рублей.
Однако предприниматели не знали, что такую продукцию нужно декларировать. Это стало причиной их задержания и возбуждения двух административных дел.
Сейчас судьба 184 плиток шоколада остаётся неясной. Однако 72 плитки уже конфискованы в пользу Росимущества.
Представители таможни пояснили, что окончательное решение по остальной партии будет принято после рассмотрения дел в суде.
Шоколад, хоть и не самый очевидный товар для декларирования, относится к категории продуктов, подлежащих таможенному контролю.
Это значит, что при провозе через границу его необходимо указывать в декларации. Бизнесмены объяснили, что не знали об этих правилах, но их незнание не освободило от ответственности.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.