Дубайский шоколад попал под конфискацию: как это произошло

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В аэропорту Тюмени задержали двух россиян с необычным грузом. В их багаже сотрудники таможни обнаружили 256 плиток элитного шоколада, который бизнесмены привезли из Дубая для перепродажи.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плитки черного швейцарского шоколада

Как выяснилось, шоколад, популярный среди сладкоежек, обошёлся коммерсантам почти в миллион рублей.

Однако предприниматели не знали, что такую продукцию нужно декларировать. Это стало причиной их задержания и возбуждения двух административных дел.

Что ждёт сладкий груз?

Сейчас судьба 184 плиток шоколада остаётся неясной. Однако 72 плитки уже конфискованы в пользу Росимущества.

Представители таможни пояснили, что окончательное решение по остальной партии будет принято после рассмотрения дел в суде.

Почему важно декларировать?

Шоколад, хоть и не самый очевидный товар для декларирования, относится к категории продуктов, подлежащих таможенному контролю.

Это значит, что при провозе через границу его необходимо указывать в декларации. Бизнесмены объяснили, что не знали об этих правилах, но их незнание не освободило от ответственности.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

