Берберские деревни, касбахи и каньоны: поездка в Дадес

2:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Марокко привлекает туристов со всего мира своей экзотической красотой: от прибрежных городов до бескрайних песков Сахары. В южных регионах страны спрятано одно из самых живописных мест — ущелье Дадес, которое называют "Большим каньоном Марокко".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Cajon,_United_States_(Unsplash).jpg by Austin Mabe каньоны

Это величественный каньон протяжённостью более 24 километров, окружённый горными хребтами. Река Дадес, образовавшая ущелье, берет начало в горах Высокий Атлас, а затем впадает в реку Драа на краю пустыни.

История и легенды ущелья

Миллионы лет назад тектонические движения подняли Атласские горы, где теперь лежит ущелье. Название "Дадес" происходит от арабского слова "дада", что означает "долина".

Местные жители рассказывают легенду: каждый год зимой сюда спешит сын ветра, создавая сильные порывы, поднимающие пыль и песок.

Когда лучше посетить

Лучшее время для посещения ущелья — с мая по сентябрь. Весной и летом здесь царит умеренная температура, дороги сухие, а ветра утихают.

Как добраться и где остановиться

Ближайший город — Бумальн-Дадес, расположенный в пяти часах от Марракеша и восьми часах от Касабланки. Здесь туристы найдут множество вариантов жилья: от уютных касбах до роскошных отелей.

Главная дорога в ущелье — R704, известная как "дорога тысячи касбах". Она соединяет Бумальн-Дадес с Агудалом и извивается среди впечатляющих горных ландшафтов.

Для удобства путешествия арендуйте автомобиль, но будьте осторожны: дорога местами узкая и имеет крутые повороты.

Чем заняться в ущелье

Ущелье Дадес идеально подходит для любителей приключений:

Походы: исследуйте уникальные геологические формации и пейзажи.

Экскурсии: посетите берберские деревни, попробуйте мятный чай и узнайте больше о культуре амазигов.

Видовые точки: обязательно загляните в отель-ресторан Timzzillite, чтобы насладиться панорамами.

Не пропустите смотровые площадки, где ярко-красные скалы контрастируют с зеленью долины и лазурным небом.

Советы путешественникам

Для въезда в Марокко владельцам паспортов из 70 стран, включая США, виза не требуется. Лучше всего добираться через аэропорты Касабланки, Марракеша или Уарзазата. При аренде автомобиля помните: избегайте ночного вождения и соблюдайте скоростной режим.

Ущелье Дадес обещает вам незабываемые впечатления — от волшебной природы до знакомства с традиционной культурой Марокко.

Уточнения

Короле́вство Маро́кко (араб. المملكة المغربية‎ аль-Мамля́кату ль-Магриби́я, бербер. ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ Тагльдит н лмгриб, фр. Royaume Du Maroc) — государство на крайнем западе Северной Африки. Омывается Средиземным морем на севере и Атлантическим океаном на западе, граничит с Алжиром на востоке и Мавританией на юге. Столица — Рабат.

