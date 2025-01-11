Берберские деревни, касбахи и каньоны: поездка в Дадес

Марокко привлекает туристов со всего мира своей экзотической красотой: от прибрежных городов до бескрайних песков Сахары. В южных регионах страны спрятано одно из самых живописных мест — ущелье Дадес, которое называют "Большим каньоном Марокко".
Это величественный каньон протяжённостью более 24 километров, окружённый горными хребтами. Река Дадес, образовавшая ущелье, берет начало в горах Высокий Атлас, а затем впадает в реку Драа на краю пустыни.
Миллионы лет назад тектонические движения подняли Атласские горы, где теперь лежит ущелье. Название "Дадес" происходит от арабского слова "дада", что означает "долина".
Местные жители рассказывают легенду: каждый год зимой сюда спешит сын ветра, создавая сильные порывы, поднимающие пыль и песок.
Лучшее время для посещения ущелья — с мая по сентябрь. Весной и летом здесь царит умеренная температура, дороги сухие, а ветра утихают.
Ближайший город — Бумальн-Дадес, расположенный в пяти часах от Марракеша и восьми часах от Касабланки. Здесь туристы найдут множество вариантов жилья: от уютных касбах до роскошных отелей.
Главная дорога в ущелье — R704, известная как "дорога тысячи касбах". Она соединяет Бумальн-Дадес с Агудалом и извивается среди впечатляющих горных ландшафтов.
Для удобства путешествия арендуйте автомобиль, но будьте осторожны: дорога местами узкая и имеет крутые повороты.
Ущелье Дадес идеально подходит для любителей приключений:
Не пропустите смотровые площадки, где ярко-красные скалы контрастируют с зеленью долины и лазурным небом.
Советы путешественникам
Для въезда в Марокко владельцам паспортов из 70 стран, включая США, виза не требуется. Лучше всего добираться через аэропорты Касабланки, Марракеша или Уарзазата. При аренде автомобиля помните: избегайте ночного вождения и соблюдайте скоростной режим.
Ущелье Дадес обещает вам незабываемые впечатления — от волшебной природы до знакомства с традиционной культурой Марокко.
Короле́вство Маро́кко (араб. المملكة المغربية аль-Мамля́кату ль-Магриби́я, бербер. ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ Тагльдит н лмгриб, фр. Royaume Du Maroc) — государство на крайнем западе Северной Африки. Омывается Средиземным морем на севере и Атлантическим океаном на западе, граничит с Алжиром на востоке и Мавританией на юге. Столица — Рабат.
Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.